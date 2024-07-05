الجمعة 05 يوليو 2024
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حوادث

الداخلية تتلقى 9136 شكوى وبلاغا خلال يونيو

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

تواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، جهودها لمكافحة كافة صور الخروج عن القانون جنبا إلى جنب تلقى البلاغات والشكاوى.

وخلال شهر يونيو 2024، تعاملت وزارة الداخلية مع 9136 شكوى وبلاغا وطلبا.


وتضمنت الشكاوى المقدمة إلى وزارة الداخلية، 6793 شكوى تتعلق بالأمن العام وتنفيذ الأحكام.


كما تعاملت وزارة الداخلية مع 453 شكوى وطلبا بشأن نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، بالإضافة إلى أن الوزارة تعاملت مع 112 شكوى وبلاغا تخص جرائم الإنترنت.

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كما تعامل قطاع الأحوال المدنية مع 290 شكوى بشأن إجراءات الحصول على بعض المحررات والإفادات الرسمية الصادرة منه، مع تقديم التيسيرات المناسبة في الإجراءات المطلوبة للحصول عليها.

 

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