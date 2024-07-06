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رياضة

هولندا تصطدم بطموحات تركيا في ربع نهائي يورو 202‪4

هولندا
هولندا

يلتقي هولندا وتركيا في العاشرة مساء اليوم السبت، في ختام منافسات دور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، والمقرر إقامتها على الملعب الأولمبي ببرلين.

ويواجه الطواحين الهولندية، طموحات تركيا بعدما قدم الأخير مباريات قوية ومميزة في النسخة الحالية لبطولة يورو 2024.


ونجح منتخب تركيا في إنهاء دور المجموعات في وصافة المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، وهو نفس رصيد المتصدر البرتغال، لكن الأخير تفوق عليه بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة.


ونجح تركيا في تخطى عقبة النمسا بهدفين مقابل هدف في دور ثمن نهائي اليورو ليحجز المنتخب التركي تذكرة العبور لربع نهائي اليور ومواجهة منتخب هولندا.


مشوار هولندا في يورو 202‪4

هولندا حجز مقعده في ثمن نهائي البطولة كأفضل ثوالث بعد احتلال المركز الثالث بالمجموعة الرابعة، برصيد 4 نقاط جمعتهم من فوز وتعادل وخسارة.

وتخطي هولندا عقبة رومانيا  بثلاثية نظيفة في دور الـ16 ليحجز الطواحين مقعده في دور الثمانية اليورو ومواجهة تركيا.


تاريخ مواجهات هولندا وتركيا

وكان منتخب تركيا التقى مع نظيره الهولندي في 11 مباراة سابقة بجميع البطولات، حققت الطواحين الهولندية الفوز في 6 مباريات، وحقق الأتراك 3 انتصارات، وانتهت مباراتان بالتعادل.

حكام مباراة هولندا وتركيا في يورو 2024

حكم الساحة: الفرنسي كليمان توربان.

حكم مساعد أول: الفرنسي نيكولا دانوس.

حكم مساعد ثانِ: الفرنسي بنجامين بيج.

حكم رابع: الألماني فيليكس تسفاير.

 


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