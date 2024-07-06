السبت 06 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

يورو 2024، إنجلترا تخشى مفاجآت سويسرا في ربع النهائي

منتخب إنجلترا
منتخب إنجلترا

يورو 2024، يلتقي منتخب إنجلترا نظيره سويسرا في السابعة مساء اليوم السبت علي أرضية ملعب دوسلدورف أرينا، فى الدور ربع نهائي يورو 2024، والتي تستضيفها ألمانيا في الوقت الحالي.

 

ويسعى الأسود الثلاثة لخطف بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية ومواجهة الفائز من مباراة هولندا وتركيا.

 

كما يسعى منتخب سويسرا لمواصلة حملته القوية في البطولة، والإطاحة بوصيف نسخة 2021، من أجل مواجهة الفائز من مباراة هولندا وتركيا في الدور نصف النهائي.

وتأهلت إنجلترا إلى ربع نهائي اليورو  بعدما فازت على سلوفاكيا بشق الأنفس، بهدفين مقابل هدف بينما تأهل منتخب سويسرا إلى ربع النهائي بعدما فاز على حامل اللقب، إيطاليا، بهدفين دون رد.

 

حكام مباراة إنجلترا وسويسرا في يورو 2024

حكم الساحة: الإيطالي دانييلي أورساتو.

حكم مساعد أول: الإيطالي سيرو كاربوني.

حكم مساعد ثانِ: الإيطالي اليساندرو جيالاتيني.

حكم رابع: الألماني دانيال زيبرت.

حكم تقنية الفيديو: الإيطالي ماسيميليانو إيراتي.

مشوار إنجلترا في يورو 202‪4

وتصدر منتخب إنجلترا المجموعة الثالثة في يورو 2024  برصيد 5 نقاط عقب الفوز في مباراة والتعادل في مباراتين لتتأهل إنجلترا إلي الدور 16 لتواجه سلوفاكيا ثم فازت عليها بنتيجة 2-1.


مشوار سويسرا في اليورو

وتأهلت سويسرا لدور ثمن النهائي بعد احتلال وصافة المجموعة الأولي برصيد 5 نقاط بعد فوز بمباراة ثم تعادل في مباراتين، ولكن استطاعت سويسرا أن تطيح بمنتخب إيطاليا في الدور الـ 16 بنتيجة 2 - 0 لتصعد إلي الدور ربع النهائي.

 


 

تاريخ مواجهات إنجلترا وسويسرا

التقي منتخبا إنجلترا وسويسرا تاريخيًا في 27 مناسبة، فاز الأسود الثلاثة في 19 مرة، وانتصر السويسريين في 3 مباريات، بينما حسم التعادل 5 مواجهات أخرى.


وكانت آخر مباراة بين إنجلترا وسويسرا في مواجهة ودية عام 2022 وانتهت بفوز منتخب الأسود الثلاثة 2-1.

عقوبة بيلينجهام

كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم " يويفا " أعلن إيقاف جود بيلينجهام مهاجم المنتخب الإنجليزي مباراة واحدة مع إيقاف التنفيذ بعد احتفاله المثير للجدل في مباراة سلوفاكيا في دور الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

نهاية حقبة المعمرين، دموع بيبي ومواساة رونالدو تخطف الأنظار في يورو 2024 (فيديو)

مواعيد مباريات نصف نهائي يورو 2024

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

يورو 2024 منتخب إنجلترا سويسرا ربع نهائي يورو 2024 ألمانيا منتخب سويسرا

مواد متعلقة

نهاية حقبة المعمرين، دموع بيبي ومواساة رونالدو تخطف الأنظار في يورو 2024 (فيديو)

مواعيد مباريات نصف نهائي يورو 2024

فرنسا تصعد لنصف نهائي يورو 2024 بعد الفوز على البرتغال 5-3 بركلات الترجيح

بشكل غريب، رونالدو يهدر هدفا محققا أمام فرنسا في يورو 2024 (فيديو)

الأكثر قراءة

فروق في التوقيت، جمال شعبان يعلق على وفاة اللاعب أحمد رفعت بشكل مفاجئ

الكهرباء: وقف تخفيف الأحمال في يد المواطن

رحل قبل تحقيق أمنيته الأخيرة، ماذا قال أحمد رفعت في آخر ظهور له قبل وفاته (فيديو)

وفاة اللاعب أحمد رفعت بعد تدهور مفاجئ في حالته الصحية

بعد وفاة أحمد رفعت، أسباب التوقف المفاجئ لعضلة القلب

شاومينج تزعم تداول أسئلة امتحاني الكيمياء والجغرافيا للثانوية، والتعليم تحقق

موعد ومكان تشييع جنازة اللاعب أحمد رفعت

قرار عاجل من وزير التعليم الجديد بشأن امتحانات الثانوية العامة

منوعات

المزيد

تحذيرات من تزايد عدد التماسيح في إقليم أسترالي

خطة لإعدام نصف مليون بومة في أمريكا، والسبب غريب

من كوني أول امرأة سوداء إلى سننتصر في 2020، فيديو كارثي جديدة لبايدن

عاصر 6 رؤساء حكومات، حكاية "القط لاري" حارس مكتب رئيس الحكومة البريطانية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي اليوم السبت

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي صباح اليوم السبت

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 5-7-2024 بالأسواق

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة

المزيد
ads

انفوجراف

قائمة الرابحين والخاسرين في الانتخابات البريطانية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما كيفية وضوء ذوي الهمم من أصحاب الاحتياجات الخاصة لأداء الصلاة؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 6-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 6-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية