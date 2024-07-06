يورو 2024، صعد منتخب فرنسا لنصف نهائي يورو 2024 بعد الفوز على البرتغال 5-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بالأشواط الإضافية من اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب فولكس بارك بمدينة هامبورج الألمانية، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

مواعيد مباريات نصف نهائي يورو 2024

ومن المقرر أن يواجه منتخب فرنسا نظيره إسبانيا يوم الثلاثاء المقبل 9 يوليو 2024، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب «أليانز آرينا».

وكان قد تأهل المنتخب الإسباني إلى دور نصف النهائي بعد الفوز على نظيره الألماني بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، بينما تغلب منتخب فرنسا على البرتغال بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح.

ومن جانب آخر يواجه الفائز من مواجهة هولندا ضد تركيا، الفائز من لقاء إنجلترا أمام سويسرا، ليتوجهان يوم الأربعاء المقبل، 10 يوليو 2024، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب «سيجنال إدونا بارك».

وأحرز الأهداف لمنتخب البرتغال: “كريستيانو رونالدو، سيلفا”، بينما أضاع جواز فيليكس.

وأحرز لمنتخب فرنسا كل من: ديمبلي، فوفانا، كونتيه، باركولا.

ولجأ منتخبا البرتغال فرنسا إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بالأشواط الإضافية من اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب فولكس بارك بمدينة هامبورج الألمانية، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

المباراة شهدت أهدافًا ضائعة بالجملة من المنتخبين ولعل أبرزها فرصة كريستيانو رونالدو في الدقيقة 92 من عمر الشوط الإضافي الثاني.

وفضل المدير الفني لفرنسا خروج كيليان امبابي مع بداية الشوط الإضافي الثاني ودخول باركولا.

تشكيل البرتغال أمام فرنسا

في حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

في خط الدفاع: نونو مينديس، بيبي، روبن دياز، جواو كانسيلو.

في خط الوسط: برونو فيرنانديز، فيتينيا، جواو بالينيا.

في خط الهجوم: برناردو سليفا، كريستيانو رونالدو، رافائيل لياو.

تشكيل فرنسا أمام البرتغال

في حراسة المرمى: مانيان.

في خط الدفاع: كوندي، ساليبا، أوباميكانو، ثيو هيرنانديز.

في خط الوسط: كانتي، تشواميني، كامافينجا.

في خط الهجوم: جريزمان، كولو مواني، كيليان مبابي.

وتأهل منتخب فرنسا إلى منافسات الدور ربع النهائي من البطولة الأوروبية عقب فوزه على بلجيكا بهدف مقابل لا شيء بينما تأهل المنتخب البرتغالي إلى منافسات الدور ذاته عقب الفوز على سلوفينيا بركلات الترجيح بنتيجة 3/0، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

حكم مباراة فرنسا والبرتغال اليوم في يورو 2024

حكم الساحة: الإنجليزي مايكل أوليفر.

حكم مساعد أول: الإنجليزي ستيوارت بيرت.

حكم مساعد ثانِ: الإنجليزي دان كوك.

حكم رابع: البولندي سيمون مارسينياك.

حكم تقنية الفيديو: الهولندي بول فان بوكيل.