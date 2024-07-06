كوبا أمريكا 2024، كندا تباغت فنزويلا بهدف مثير في الشوط الأول (فيديو)

انتهى الشوط الأول من مباراة فنزويلا وكندا ببطولة كوبا أمريكا 2024، والمقام على ملعب دالاس كاوبويز في تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية بهدف دون رد.

وأحرز هدف كندا اللاعب جاكوب شافيلبيرج في الدقيقة 13 من عمر المباراة.



بث مباشر مباراة: 🇻🇪 فنزويلا 𝚅𝚂 كندا 🇨🇦



- الفائز سيواجه الأرجنتين في نصف النهائي



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تشكيل كندا

حارس المرمى: كريبو.الدفاع: جونستون، بومبيتو، كورنيليوس، ألفونسو دافيز.

الوسط: جوناثان أوسوريو، أوستاكيو، جوناثان ديفيد.

الهجوم: ريتشي لاريا، شافلبيرج، لارين.

تشكيل فنزويلا

حارس المرمى: رومو.الدفاع: أرامبورو، فيراريسي، يوردان أوسوريو، نافارو.

الوسط: هيريرا، مارتينيز، كاسيريس.

الهجوم: سوتيلدو، بيلو، روندون.

الفائز من هذه المواجهة بين فنزويلا وكندا، يواجه منتخب الأرجنتين في إطار الدور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024، والتي تأهلت على حساب الإكوادور.

كندا عبرت إلى ربع نهائي كوبا أمريكا 2024 في وصافة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بينما تصدرت فنزويلا المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة 9 نقاط.