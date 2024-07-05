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رياضة

كوبا أمريكا 2024، الأرجنتين تطيح بـ سانشيز من تدريب الإكوادور

سانشيز
سانشيز

أعلن الاتحاد الإكوادوري إقالة فيلكس سانشيز عقب الخسارة من الأرجنتين في ربع نهائي كوبا أمريكا  فجر اليوم.

وتمكن منتخب الأرجنتين من العبور إلى الدور النصف نهائي لبطولة كوبا أمريكا 2024 بعد تخطى عقبة الإكوادور في مباراة صعبة بعد ركلات الحظ الترجيحية والتي انتهت بنتيجة 3-1.

وحققت الأرجنتين الفوز في ركلات الترجيح للمرة الخامسة من أًصل 10 مرات في كوبا أمريكا، بينما خسر منتخب الإكوادور محاولته الثانية في ركلات الترجيح بعدما خسر الأولى في نسخة 1997.

وسينتظر منتخب الأرجنتين الفائز من مباراة فنزويلا وكندا لمواجهته في نصف النهائي فجر الأربعاء المقبل.

 

تشكيل الأرجنتين في مواجهة الإكوادور

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ليساندرو مارتينيز، ناهويل مولينا، كريستيان روميرو، نيكولاس تاجليافيكو.

خط الوسط: دي باول، أليكسيس ماك أليستر، إنزو فيرنانديز، جونزاليز.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، لاوتارو مارتينيز.

 

تشكيل الإكوادور في مواجهة الأرجنتين

حراسة المرمى: ألكسندر دومينيجيز

الدفاع: أنجيلو بيركادو – فيلكيس توريس – ويليان باتشو – بيرو هانكابي

الوسط: كارلوس جريزو – آلان فرانكو – موسيس كايسيدو

الهجوم: كينيدري بايز – إينير فالنسيا – جيريمي سارمينتو

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الاتحاد الاكوادوري فيلكس سانشيز كويا أمريكا

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