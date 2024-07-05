كوبا أمريكا 2024، موعد مباراة فنزويلا وكندا في ربع النهائي

كوبا أمريكا، يترقب عشاق كرة القدم اللاتينية، موعد مباراة فنزويلا وكندا، في اللقاء الذي يجمع كلا المنتخبين، ضمن منافسات بطولة كوبا أمريكا 2024 التي تُقام على فى امريكا.

موعد مباراة فنزويلا وكندا

ومن المقرر أن تُقام مباراة فنزويلا وكندا، في تمام الساعة الرابعة فجر غدٍ السبت، على أرضية ملعب إي تي أند تي، في ثاني مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024.

ويسعى منتخب فنزويلا إلى استكمال انطلاقته العنترية التي بدأها في البطولة، بعدما تصدر المجموعة الثانية، إذ يسعى إلى حجز مقعده في الدور نصف النهائي، أملًا في تحقيق إنجاز تاريخي.

على الجانب الآخر، يسعى المنتخب الكندي بقيادة نجمه ألفونسو ديفيز، إلى تحقيق المفاجأة وخطف بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي، خاصة أنه من منتخبات أمريكا الشمالية، التي تم ضمها إلى البطولة الجنوبية المقامة في أراضي الولايات المتحدة الأمريكية.