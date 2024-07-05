الجمعة 05 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كوبا أمريكا 2024، موعد مباراة فنزويلا وكندا في ربع النهائي

كوبا أمريكا
كوبا أمريكا

كوبا أمريكا، يترقب عشاق كرة القدم اللاتينية، موعد مباراة فنزويلا وكندا، في اللقاء الذي يجمع كلا المنتخبين، ضمن منافسات بطولة كوبا أمريكا 2024 التي تُقام على فى امريكا.

موعد مباراة فنزويلا وكندا

ومن المقرر أن تُقام مباراة فنزويلا وكندا، في تمام الساعة الرابعة فجر غدٍ السبت، على أرضية ملعب إي تي أند تي، في ثاني مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024.

ويسعى منتخب فنزويلا إلى استكمال انطلاقته العنترية التي بدأها في البطولة، بعدما تصدر المجموعة الثانية، إذ يسعى إلى حجز مقعده في الدور نصف النهائي، أملًا في تحقيق إنجاز تاريخي.

على الجانب الآخر، يسعى المنتخب الكندي بقيادة نجمه ألفونسو ديفيز، إلى تحقيق المفاجأة وخطف بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي، خاصة أنه من منتخبات أمريكا الشمالية، التي تم ضمها إلى البطولة الجنوبية المقامة في أراضي الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

كوبا امريكا أهداف مباراة البرازيل وباراجواي في كوبا أمريكا كندا فنزويلا

مواد متعلقة

بث مباشر، مشاهدة مباراة الأرجنتين والإكوادور في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024

التشكيل الرسمي لمباراة الأرجنتين والإكوادور في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024

الأكثر قراءة

16 قرارا جمهوريا حاسما وتكليفات رئاسية قوية للحكومة الجديدة لتخفيف المعاناة عن المواطنين

القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة العام الهجرى الجديد

مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

ممارسات فاضحة في الطريق العام.. المدمنون والمشردون يحتلون طريق سيدي كرير الساحلي بالإسكندرية.. والأهالي يطالبون المحافظة بالتدخل (فيديو)

إحباط محاولة للاستيلاء على السلطة باستخدام القوة في قيرغيزستان

كوبا أمريكا 2024، الأرجنتين تطيح بـ سانشيز من تدريب الإكوادور

بـ4 لاعبين ومحترف، الأهلي يبدأ رحلة تدعيم فريق السلة للموسم الجديد

محاضر بالجملة، حصاد حملة مفاجئة بحي شرق في الإسكندرية

منوعات

المزيد

أول فيديو من نوعه يرصد تشكل جنين معدل وراثيا

فتاة تعثر على توأمها من خلال التيك توك، ما القصة؟

الليلة بـ50 ألف دولار، إيفانكا ترامب وزوجها يفتتحان منتجعا فاخرا في ألبانيا

يصب في مصلحة الوطن، السعودية تمنح الجنسية لعلماء وباحثين ومبتكرين في عدة مجالات

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة

تخطى 157 جنيها، سعر الدينار الكويتي صباح اليوم الجمعة 5-7-2024

تعرف على سعر كيلو السكر في السوق اليوم الجمعة

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي صباح اليوم الجمعة 5-7-2024

المزيد
ads

انفوجراف

مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المشمش بالمنام وعلاقتها بالدخول في مشروع مربح

الإفتاء توضح حكم تخطي الرقاب أثناء خطبة الجمعة لجمع التبرعات

ما حكم صلاة سنة الجمعة بعد صعود الخطيب المنبر؟، الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية