إعلام إيراني: بزشكيان يحصل على 54% بعد فرز 80 % من أصوات الناخبين

نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصدر مقرب من لجنة الانتخابات قوله، إن مرشح الإصلاحيين مسعود بزشكيان حصل على 54% من أصوات الناخبين، وفق عمليات العد والفزر التي تجاوزت 80%.

وأضاف المصدر، أن "بزشكيان حصل على 54% من أصوات الناخبين فيما حصل منافسه سعيد جليلي على 44.5% من الأصوات"، مبينًا أن الأصوات الباطلة بلغت 1.5%".

وأكد المصدر أن هذه النسب والنتائج هي بعد فرز قرابة أكثر من 80% من أصوات الناخبين الإيرانيين، منوهًا إلى أن نسبة المشاركة اقتربت من عتبة الـ 50%.

وقال إن "سكان يزد، وخراسان الجنوبية، وكهكيلويه وبوير أحمد، وأذربيجان الشرقية، الأكثر مشاركة في الانتخابات الإيرانية بنسبة تجاوزت الـ 70%".

وأضاف أن "محافظة يزد بلغت نسبة المشاركة فيها 70.91%، فيما كانت نسبة محافظة خراسان الجنوبية 70.24%، تليها محافظة كهكيلويه وبوير أحمد بنسبة 68.74%، فيما تأتي في المرتبة الرابعة محافظة أذربيجان الشرقية 68.82%".