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خارج الحدود

إعلام إيراني: بزشكيان يحصل على 54% بعد فرز 80 % من أصوات الناخبين

غرفة اقتراع في الانتخابات
غرفة اقتراع في الانتخابات الإيرانية، فيتو

نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصدر مقرب من لجنة الانتخابات قوله، إن مرشح الإصلاحيين مسعود بزشكيان حصل على 54% من أصوات الناخبين، وفق عمليات العد والفزر التي تجاوزت 80%.

 

وأضاف المصدر، أن "بزشكيان حصل على 54% من أصوات الناخبين فيما حصل منافسه سعيد جليلي على 44.5% من الأصوات"، مبينًا أن الأصوات الباطلة بلغت 1.5%".

وأكد المصدر أن هذه النسب والنتائج هي بعد فرز قرابة أكثر من 80% من أصوات الناخبين الإيرانيين، منوهًا إلى أن نسبة المشاركة اقتربت من عتبة الـ 50%.

وقال إن "سكان يزد، وخراسان الجنوبية، وكهكيلويه وبوير أحمد، وأذربيجان الشرقية، الأكثر مشاركة في الانتخابات الإيرانية بنسبة تجاوزت الـ 70%".

وأضاف أن "محافظة يزد بلغت نسبة المشاركة فيها 70.91%، فيما كانت نسبة محافظة خراسان الجنوبية 70.24%، تليها محافظة كهكيلويه وبوير أحمد بنسبة 68.74%، فيما تأتي في المرتبة الرابعة محافظة أذربيجان الشرقية 68.82%".

 

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