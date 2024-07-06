السبت 06 يوليو 2024
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خارج الحدود

أنباء عن تقدم بزشكيان على جليلي في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

المرشح للرئاسة بزشكيان،
المرشح للرئاسة بزشكيان، فيتو

نشرت وسائل إعلام إيرانية مقربة من معسكر التيار الأصولي المتشدد، إنه وفق المعلومات الأولية، فقد حصل المرشح بزشكيان على 12 مليونًا و250 ألف صوت، فيما حصل منافسه المتشدد سعيد جليلي على 10 ملايين و300 ألف صوت وفق عملية الفرز المتواصلة.

في هذا السياق، قال عضو بالحملة الانتخابية للمرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، إن الأخير هو الفائز بالانتخابات الرئاسية.

وأضاف مشترطًا عدم الكشف عن هويته لوجود حظر قانوني يمنع إعلان النتائج، إلا من قبل وزارة الداخلية إن "بزشكيان تقدم على منافسه المتشدد سعيد جليلي في عدة محافظات كبرى هي كرمنشاه وآذربيجان الغربية وكردستان وأذربيجان الغربية وسيستان وبلوشستان".

وبحسب المصدر فإن "بزشكيان تقدم على جليلي في مدينة رشت مركز محافظة جيلان شمال إيران، كما تقدم عليه في محافظة اردبيل وزنجان شمال إيران"، منوهًا بأنه "وفق المعلومات الأولية فإن نسبة الأصوات بين جليلي وبزشكيان متقاربة في طهران".

بينما تقدم جليلي في محافظات قم وكرمان ويزد ومدينة مشهد وبعض القرى والأرياف الإيرانية.

بالمائة.

في سياق متصل، قال مصدر في اللجنة المركزية للانتخابات الرئاسية الإيرانية، اليوم السبت، إن نسبة المشاركة في الجولة الثانية من هذه الانتخابات بلغت 49 بالمائة من أصوات الناخبين.

وأضاف المصدر، إن "التقارير الأولية تشير إلى مشاركة نحو 49 بالمائة في الدورة الثانية من الانتخابات أو أكثر بقليل"، مبينًا "نسبة المشاركة الدقيقة سيتم الإعلان عنها بعد جمع أعداد المصوتين خارج البلاد والذين ما زالوا داخل مراكز الاقتراع بعد إغلاقها".

وأعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات محسن إسلامي في مؤتمر صحفي إنه سيتم الإعلان عن النتائج الأولية فجر اليوم في تمام الساعة 2:30 من اليوم.

وجرت الانتخابات الرئاسية للجولة الثانية صباح الجمعة وتم تمديدها لست ساعات حتى منتصف الليل، فيما تحدثت تقارير عن خلو بعض مراكز الاقتراع في عدة مدن.

وشهدت الجولة الأولى مشاركة بنسبة 40 بالمائة وهي أدنى مشاركة منذ انتصار الثورة عام 1979، فيما أبدى المرشد علي خامنئي امتعاضه من حجم المقاطعة الواسعة.

 

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