سيناريوهات الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة في إيران، وموعد مرتقب للإعلان عن هوية الرئيس

قبل ساعات قليلة من اليوم الجمعة، بدأ الناخبون في إيران التوافد على مراكز الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التي يتنافس فيها المحافظ سعيد جليلي والإصلاحي مسعود بزشكيان، لخلافة الرئيس إبراهيم رئيسي الذي توفي في حادث تحطم مروحية في مايو.

الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الـ14 في إيران

وقال وزير الداخلية أحمد وحيدي: "نبدأ الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة لاختيار الرئيس المستقبلي من بين المرشحين الاثنين عبر 58,638 مركز اقتراع في البلاد وجميع المراكز في الخارج".

ومن المرجح أن تستمر عملية التصويت حتى منتصف الليل، إذا جرى تمديدها، على أن تعلن النتيجة النهائية، غدا السبت، تسبقها الأرقام الأولية.

ودعا المرشد الأعلى للبلاد آية الله علي خامنئي، إلى مشاركة أكبر في الانتخابات هذه المرة، مع تأكيده على أن الامتناع عن التصويت لا يعني معاداة النظام.

ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي المرشد الأعلى، الذي يعد الحاكم الفعلي للبلاد، وهو يدلي بصوته، عندما فتحت مراكز الاقتراع أبوابها.

كما أظهرت لقطات تلفزيونية رسمية الناخبين وهم يصطفون خارج مراكز الاقتراع وسط إيران، في حين قال مراسلو وكالة فرانس برس إن مراكز الاقتراع بدت أقل ازدحاما في العاصمة طهران.

منافسة متقاربة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

في الجولة الأولى الأسبوع الماضي، فاز بزشكيان، الإصلاحي الوحيد في الانتخابات الرئاسية، بأكبر عدد من الأصوات، بنحو 42 في المئة، وفي المركز الثاني جاء المفاوض النووي السابق جليلي بنسبة 39 في المئة، وفقًا لبيانات هيئة الانتخابات الإيرانية.

وقد حصد بزشكيان أكثر من 10 ملايين و400 ألف صوت، فيما حصد منافسه جليلي حصد أكثر من 9 ملايين و400 ألف صوت، ليفصل بين المرشحين نحو مليون صوت.

وجاء في المركز الثالث رئيس مجلس الشورى المحافظ محمد باقر قاليباف بنسبة 13.8 في المئة، فيما حصل رجل الدين مصطفى بور محمدي على أقل من واحد في المئة.

ولم يحصل أي من المرشحيْن اللذين جاءا في مقدمة النتائج على 50% من الأصوات، بعد فرز أكثر من 24 مليون بطاقة اقتراع، بحسب وزارة الداخلية الإيرانية، ما حتم عليهما خوض جولة إعادة لحسم السباق.

أدنى نسبة مشاركة في تاريخ الجمهورية الإسلامية

أدلى 40 في المئة فقط من الناخبين الإيرانيين البالغ عددهم 61 مليونًا بأصواتهم، فيما يمثل أدنى نسبة مشاركة في سباق رئاسي منذ الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، قبل أكثر من 40 عاما.

وقد أعرب المتنافسان خلال إحدى مناظراتهما عن استيائهما من نسبة المشاركة في الجولة الأولى وقال بيزيشكيان إن الناس "سئموا من ظروف معيشتهم، وباتوا غير راضين عن إدارة الحكومة".

وكان مجلس صيانة الدستور المحافظ قد وافق على ستة مرشحين بعد فحص دقيق استبعد العديد من الإصلاحيين، قبل انسحاب اثنين من السباق، وهما عمدة طهران ونائب الرئيس الراحل رئيسي.

وقال خامنئي للتلفزيون الرسمي بعد أن أدلى بصوته اليوم الجمعة: "بلغني أن حماس الناس واهتمامهم أعلى من الجولة الأولى، وأدعو الله أن يكون الأمر كذلك، لأنها ستكون أنباء مرضية".

موعد حسم نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية

وأضاف: "في المرحلة الثانية من الانتخابات، على الشعب أن يكون أكثر عزيمة اليوم لحسم نتائج الانتخابات وأن يكون لدينا رئيس غدًا".

كما حث قائد القوات الجوفضائية بـالحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زادة على التصويت الذي وصفه بأنه "يمنح القوة" مضيفًا أنه رغم الانتقادات إلا أن "كل صوت يشبه إطلاق صاروخ، يستهدف الأعداء.

وأقر خامنئي الأربعاء بأن نسبة الإقبال جاءت أقل من المتوقع، لكنه رفض أن يعني ذلك أن من لم يصوتوا في الجولة الأولى "ضد نظام الحكم الإسلامي".

وقد وصل الإقبال الانتخابي إلى أدنى مستوياته القياسية في الانتخابات البرلمانية في مارس، وفي الانتخابات الرئاسية الأخيرة في عام 2021.

وكانت نسبة المشاركة آنذاك أقل بقليل من 49 في المئة، وكانت تعد الأدنى في أي انتخابات رئاسية في إيران، قبل أن تصل إلى مستوى قياسي جديد في الانتخابات الرئاسية الحالية لعام 2024 وهي 40 في المئة فقط.

وتأتي الانتخابات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بسبب الحرب في غزة والسخط الشعبي إزاء حالة الاقتصاد الإيراني المتضرر من العقوبات المفروضة على البلاد.

بين انتقادات بزشكيان وفرص جليلي

على الرغم من أن بزيشكيان لا يبدي اعتراضًا على الحكم الديني في إيران، إلا أنه تعهد باتباع نهج مختلف، متنقدًا تصرفات شرطة الأخلاق، التي تفرض قواعد "غير أخلاقية" صارمة على النساء.

وفي السياسة الخارجية، يدعو بزشكيان، البالغ من العمر 69 عامًا، إلى خفض التوترات الدولية واستعادة الدبلوماسية النشطة والمشاركة البنّاءة مع العالم.

ويجادل منافسوه المحافظون بأنه يهدف إلى مواصلة سياسات إدارة حسن روحاني التي يرونها فاشلة، فيما شكك العديد من الناخبين في قدرته على الوفاء بوعود حملته الانتخابية.

وقد تعهد بزشكيان، الذي شغل منصب وزير الصحة سابقًا، بإصلاح النظام الصحي، وتحسين جودة الخدمات الطبية، وتقليل تكاليف العلاج.

وأكد بزشكيان على تحسين الظروف التعليمية وزيادة جودة المدارس والجامعات، كما يدعو إلى أن تلعب النساء أدوارًا نشطة ومتساوية في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

أما منافسه المحافظ جليلي ذي الـ58 عامًا، الذي كان رئيسًا للمفاوضات النووية الإيرانية، وأمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي. كما عينه المرشد الأعلى ممثلًا له في المجلس الأعلى للأمن القومي لـ 16 عامًا.

ويرفع جليلي شعار تحويل التهديدات إلى فرص، ويقول أنصاره إنه قاوم الضغوط الغربية واتبع سياسة "صلبة ومتطلبة"، رافضًا الرضوخ لمطالب الدول القوية.

وقال جليلي: إن الاتفاق، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عام 2018 في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لم يُفِد إيران على الإطلاق

وانتقد الاتفاق الذي رأى أنه انتهك جميع الخطوط الحمراء للجمهورية الإسلامية، بالسماح بعمليات تفتيش لمواقعها النووية.

وعلى الرغم من أن الرئيس الإيراني القادم سيكون مسؤولًا عن تطبيق سياسة الدولة التي حددها المرشد الأعلى، الذي يتمتع بالسلطة العليا في البلاد، إلا أن المحللين يقولون إن فوز جليلي في الانتخابات الرئاسية قد يُحدث تحولًا أشد عدائية في السياسة الداخلية والخارجية للجمهورية الإسلامية.