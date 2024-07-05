الجمعة 05 يوليو 2024
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خارج الحدود

انتخابات إيران، خامنئي يوجه رسالة للشعب ومحافظ طهران يكشف مفاجأة بشأن نسب المشاركة

خامنئي، فيتو
خامنئي، فيتو

الانتخابات الرئاسية الإيرانية، أدلى المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الجمعة، بصوته في المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

وطالب خامنئي، الشعب الإيراني بأن يكون أكثر عزيمة اليوم لحسم نتائج الانتخابات وأن يكون لديه رئيس غدا.

 

نسبة المشاركة ارتفعت لـ 20٪ مقارنة بالأسبوع السابق

 من جانبه، أعلن محافظ طهران علي رضا فخري، اليوم الجمعة، عن مشاركة المواطنين في مراكز الاقتراع بنسبة مشاركة أكبر من الجولة الأولى، وقال فخرى: رأينا تسارع المواطنين في الحضور إلى مراكز الاقتراع منذ الساعة 8:30، لافتا إلى أن نسبة المشاركة ارتفعت لـ 20٪ مقارنة بالأسبوع السابق.

 

 وأضاف أن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بطهران تجري في 6696 مركزا، مشيرا إلى أن 3850 منها مرتبطة بمدينة طهران والباقي يقع في مدن المحافظة وهي 492 متنقلة مراكز الاقتراع وتقع في المستشفيات والمراكز العامة حيث لا يمكن الوصول إلى الصناديق الثابتة، وفقا لوكالة مهر الإيرانية.

وتابع فخري: في هذه الفترة من الانتخابات، تم توفير الفرصة لممثلي المرشحين لمراقبة أنفسهم نيابة عن المرشحين المحترمين من خلال التواجد عند صناديق الاقتراع لإثبات نزاهة الانتخابات وحماية الأصوات.

وأوضح فخري أنه بهدف حماية أكبر عدد ممكن من أصوات الناس، يتواجد في الفروع 7010 أشخاص يمثلون المرشحين ليثبتوا مع الإشراف الكافي أن الانتخابات تجري بحماية وصحة كاملة.

 وحول ارتفاع نسبة المشاركة حتى الآن، قال محافظ طهران: "شاهدنا تسارع الناس للحضور إلى مراكز الاقتراع من الساعة 8:30 صباحا، وبناء على ذلك فقد أظهر هذا الحضور زيادة بنسبة 20% مقارنة بالأسبوع السابق مما يدل على الحركة الجديدة والإرادة السياسية للشعب".

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