جدول مباريات اليوم السبت 6 يوليو 2024 والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات اليوم، يقام اليوم السبت، العديد من المباريات الهامة ويعد أبرزها إنجلترا وسويسرا في ربع نهائي يورو 2024.
ربع نهائي يورو 2024
إنجلترا VS سويسرا - 7:00 مساء، القناة الناقلة: bein sports max HD1
هولندا VS تركيا - 10:00مساء، القناة الناقلة، bein sports max HD2
الدوري المصري
المقاولون العرب VS موردن سبورت ـ 4:00 عصرًا - القناة الناقلة: أون سبورت 1
سموحة VS إنبي ـ 7:00 مساء القناة الناقلة: أون سبورت 2
زد VS البنك الأهلي ـ 7:00 مساء القناة الناقلة: أون سبورت 1
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