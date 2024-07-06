السبت 06 يوليو 2024
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رياضة

جدول مباريات اليوم السبت 6 يوليو 2024 والقنوات الناقلة

منتخب إنجلترا، فيتو
منتخب إنجلترا، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، يقام اليوم السبت، العديد من المباريات الهامة ويعد أبرزها إنجلترا وسويسرا في ربع نهائي يورو 2024.

 

ربع نهائي يورو 2024

 إنجلترا VS سويسرا - 7:00 مساء، القناة الناقلة: bein sports max HD1

 هولندا VS تركيا - 10:00مساء، القناة الناقلة، bein sports max HD2

الدوري المصري

 المقاولون العرب VS موردن سبورت ـ 4:00 عصرًا - القناة الناقلة: أون سبورت 1

 سموحة VS إنبي ـ 7:00 مساء القناة الناقلة: أون سبورت 2

 زد VS البنك الأهلي ـ 7:00 مساء القناة الناقلة: أون سبورت 1

 

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مواعيد مباريات اليوم مواعيد مباريات اليوم السبت مباريات اليوم ربع نهائي يورو 2024

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