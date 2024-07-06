جدول مباريات اليوم السبت 6 يوليو 2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، يقام اليوم السبت، العديد من المباريات الهامة ويعد أبرزها إنجلترا وسويسرا في ربع نهائي يورو 2024.

ربع نهائي يورو 2024

إنجلترا VS سويسرا - 7:00 مساء، القناة الناقلة: bein sports max HD1

هولندا VS تركيا - 10:00مساء، القناة الناقلة، bein sports max HD2

الدوري المصري

المقاولون العرب VS موردن سبورت ـ 4:00 عصرًا - القناة الناقلة: أون سبورت 1

سموحة VS إنبي ـ 7:00 مساء القناة الناقلة: أون سبورت 2

زد VS البنك الأهلي ـ 7:00 مساء القناة الناقلة: أون سبورت 1