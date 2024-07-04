أسعار السمك اليوم، انخفاض البلطي وارتفاع الكابوريا في سوق العبور

أسعار السمك اليوم الخميس، سجلت أسعار الأسماك والجمبري اليوم الخميس 4 يوليو 2024 في سوق العبور للجملة، تباينًا ملحوظًا، إذ انخفض سعر البلطي بنحو جنيه عن سعرها السابق، فيما ارتفع سعر الكابوريا بنحو 15 جنيهًا، البياض بنحو 10 جنيهات، المكرونة بنحو 10 جنيهات.

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الخميس، فيتو

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الخميس

«فيتو» تستعرض سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الخميس 4 يوليو 2024، في الجدول الآتي:

سعر البلطي 60: 67 جنيهًا سعر البلطي الأسواني 30 : 70 جنيهًا سعر فيليه بلطي 50 : 250 جنيهًا سعر البياض 40 : 190 جنيهًا سعر مكرونة 30 : 150 جنيهًا سعر السبيط 210 : 420 جنيهًا سعر موسى 210 : 420 جنيهًا سعر الجمبري 120 : 500 جنيه سعر البوري 85 : 140 جنيهًا سعر السردين 50 : 100 جنيه سعر ماكريل مجمد 100 : 140 جنيهًا سعر الكابوريا 40 : 185 جنيهًا