أسعار السمك اليوم، انخفاض البلطي وارتفاع الكابوريا في سوق العبور
أسعار السمك اليوم الخميس، سجلت أسعار الأسماك والجمبري اليوم الخميس 4 يوليو 2024 في سوق العبور للجملة، تباينًا ملحوظًا، إذ انخفض سعر البلطي بنحو جنيه عن سعرها السابق، فيما ارتفع سعر الكابوريا بنحو 15 جنيهًا، البياض بنحو 10 جنيهات، المكرونة بنحو 10 جنيهات.
أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الخميس
«فيتو» تستعرض سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الخميس 4 يوليو 2024، في الجدول الآتي:
|سعر البلطي
|60: 67 جنيهًا
|سعر البلطي الأسواني
|30 : 70 جنيهًا
|سعر فيليه بلطي
|50 : 250 جنيهًا
|سعر البياض
|40 : 190 جنيهًا
|سعر مكرونة
|30 : 150 جنيهًا
|سعر السبيط
|210 : 420 جنيهًا
|سعر موسى
|210 : 420 جنيهًا
|سعر الجمبري
|120 : 500 جنيه
|سعر البوري
|85 : 140 جنيهًا
سعر السردين
50 : 100 جنيه
100 : 140 جنيهًا
|سعر الكابوريا
|40 : 185 جنيهًا
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