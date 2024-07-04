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اقتصاد

أسعار السمك اليوم، انخفاض البلطي وارتفاع الكابوريا في سوق العبور

أسعار السمك والجمبري
أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الخميس، فيتو

أسعار السمك اليوم الخميس، سجلت أسعار الأسماك والجمبري اليوم الخميس 4 يوليو 2024 في سوق العبور للجملة، تباينًا ملحوظًا، إذ انخفض سعر البلطي بنحو جنيه عن سعرها السابق، فيما ارتفع سعر الكابوريا بنحو 15 جنيهًا، البياض بنحو 10 جنيهات، المكرونة بنحو 10 جنيهات.

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الخميس، فيتو

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الخميس

«فيتو» تستعرض سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الخميس 4 يوليو 2024، في الجدول الآتي:

سعر البلطي60: 67 جنيهًا
سعر البلطي الأسواني30 : 70 جنيهًا
سعر فيليه بلطي50 : 250 جنيهًا
سعر البياض40 : 190 جنيهًا
سعر مكرونة30 : 150 جنيهًا
سعر السبيط210 : 420 جنيهًا
سعر موسى210 : 420 جنيهًا
سعر الجمبري120 : 500 جنيه
سعر البوري85 : 140 جنيهًا

سعر السردين

50 : 100 جنيه

سعر ماكريل مجمد

100 : 140 جنيهًا

سعر الكابوريا40 : 185 جنيهًا
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أسعار السمك اليوم، الكابوريا تتراجع 20 جنيهًا في سوق العبور

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أسعار السمك اليوم، ارتفاع البوري والبلطي في سوق العبور

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