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رياضة

إنبي يصل الإسكندرية استعدادا لمواجهة سموحة

إنبي، فيتو
إنبي، فيتو

وصل فريق إنبي منذ قليل إلي مدينة الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق، استعدادا لمواجهة سموحة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

واختتم فريق إنبي تدريباته باستاد بتروسبورت قبل اختيار قائمة الفريق المسافرة إلى الإسكندرية.

موعد مباراة سموحة وإنبي

ويلتقي فريقا سموحة وإنبي في الخامسة والنصف مساء غد السبت ضمن مباريات الجولة الـ30 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويمتلك فريق إنبي 42 نقطة، يحتل بها المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

 

مباراة انبي والمقاولون

وتعادل إنبى مع المقاولون العرب إيجابيا 2-2 في المباراة التي جمعتهما على استاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

وجاءت أهداف فريق إنبى عن طريق على فوزى في الدقيقة 10 والأخيرة من عمر اللقاء، بينما أهداف فريق المقاولون العرب سجلت عن طريق محمد سالم في الدقيقة 38 وأحمد أمين قفه مهاجم الفريق البترولى الهدف الثانى لفريق ذئاب الجبل بالخطأ في مرماه.

واحتفل محمد إسماعيل مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، بزفاف نجله احمد.

وحرص أيمن الشريعي رئيس مجلس الادارة وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي البترولي ولاعبي الفريق علي مشاركة مدير الكرة بزفاف نجله.

وهنأ نادي إنبي مدير الكرة للنادي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي: "نتقدم بخالص التهانى محمد إسماعيل مدير الكرة بالفريق الأول لنادى إنبى، بمناسبة زفاف نجله "أحمد محمد إسماعيل" مساء أمس الخميس.. سائلين المولى عز وجل بأن يرزق العروسين الحب والمودة والرخاء".

مدير الكرة بنادي إنبي يحتفل بزفاف نجله (صور)

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