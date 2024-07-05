السبت 06 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

أخبار الرياضة اليوم: كاف يوقع عقوبة ضخمة على الزمالك.. ألمانيا تودع اليورو من دور الـ 8.. صدمة لجماهير الأهلي في صفقة عطية الله

الكونفدرالية،فيتو
الكونفدرالية،فيتو

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

الكاف يوقع عقوبة ضخمة علي الزمالك بسبب أحداث نهائي الكونفدرالية

يورو 2024، إسبانيا أول المتأهلين للمربع الذهبي بعد الفوز على ألمانيا في الوقت القاتل (فيديو وصور)

ألمانيا ضد إسبانيا، تأهل منتخب إسبانيا لنصف نهائي بطولة  يورو 2024، بعد الفوز على ألمانيا بنتيجة 2-1 بعد الوصول للشوطين الإضافيين، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إم إتش بي أرينا في شتوتجارت، في الدور ربع نهائي.

صدمة لجماهير الأهلي في صفقة عطية الله

رحبت جماهير النادي الأهلي عبر السوشيال ميديا باقتراب توقيع يحيى عطية الله لاعب سوتشي الروسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكان موقع Le360 sport المغربى قد كشف أن الدولى يحيى عطية الله لاعب سوتشى الروسى اقترب من الانتقال إلى الأهلى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكد مصدر أن صفقة يحيى عطية الله في طريقها للإلغاء؛ بسبب مغالاة فريق سوتشي الروسي في بيع اللاعب، فضلا عن وجود شرط جزائي في عقد عطية الله على إدارة الاهلي دفعه حتى يتم إتمام الصفقة.

اتحاد الكرة يرد على خروج لاعب بيراميدز من معسكر المنتخب الأوليمبي

المنتخب الأولمبي، أكدت مصادر رفيعة في الاتحاد المصري لكرة القدم أن مجلس الإدارة لا حقيقة لما يتم تداوله بوجود اتفاق بخروج لاعبين من معسكر المنتخب الأولمبي لخوض مباريات مع فرقهم خلال الدوري الممتاز.

وانتشرت أنباء خلال الساعات الماضية أنه تم الاتفاق على خروج إبراهيم عادل لاعب بيراميدز لخوض مباراة الأهلي يوم الجمعة المقبل في الدوري الممتاز، ثم اللحاق بالمنتخب الاولمبي في فرنسا.

وقال المصدر إن اتحاد الكرة لم يتفق مع الأندية والمنتخب الأولمبي على خروج أي لاعب من المعسكر لخوض مباراة مع فريقه ثم العودة مرة أخرى للمعسكر أو اللحاق بالبعثة في فرنسا ولا علم لاتحاد الكرة بهذا الاتفاق.

وأشار المصدر إلى أن خروج أي لاعب من معسكر المنتخب الأولمبي سيمثل هدم لاستعدادات الفراعنة للأولمبياد.

أول رد فعل من الزمالك بعد عقوبة كاف بسبب أحداث الكونفدرالية

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن أول رد فعل من مجلس إدارة الأبيض بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" بمعاقبة الفريق بعد أحداث نهائي الكونفدرالية.

وعلمت فيتو أن مجلس إدارة الزمالك طلب حيثيات الحكم وبعد وصول الحيثيات سيتقدم الزمالك بالاستئناف على عقوبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وواصل المصدر حديثه أن الزمالك يعد مذكرة للرد على ما جاء بحيثيات حكم كاف.

يورو 2024، إسبانيا أول المتأهلين للمربع الذهبي بعد الفوز على ألمانيا في الوقت القاتل (فيديو وصور)

يورو 2024، ألمانيا تتعادل مع إسبانيا 1-1 في الشوط الإضافي الأول (فيديو وصور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اخبار الرياضة اخبار الرياضة اليوم الزمالك الكونفدرالية الأهلي عطية الله اتحاد الكرة بيراميدز المنتخب الأوليمبي

مواد متعلقة

يورو 2024، إسبانيا أول المتأهلين للمربع الذهبي بعد الفوز على ألمانيا في الوقت القاتل (فيديو وصور)

يورو 2024، ألمانيا تتعادل مع إسبانيا 1-1 في الشوط الإضافي الأول (فيديو وصور)

كريستيانو رونالدو يقود هجوم البرتغال أمام فرنسا في ربع نهائي يورو 2024

يورور 2024، إسبانيا وألمانيا يتجهان إلى شوطين إضافيين بعد التعادل 1-1 (فيديو وصور)

فيرتز يسجل هدف التعادل لـ ألمانيا في شباك إسبانيا (فيديو وصور)

موقف ناصر منسي من مباراة الزمالك أمام الإسماعيلي

آخر تطورات إصابة أحمد فتوح وسيف جعفر

يورو 2024، ألمانيا تبحث عن هدف التعادل أمام إسبانيا بعد مرور 75 دقيقة (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

وائل جسار يرد عبر "فيتو" على تصريحات أسماء جلال، "اتصورت معاه وقلت له إحنا هنتجوز"

أول تعليق من وزير التربية والتعليم على التشكيك في شهادته العلمية

اشتباك بين جماهير ألمانيا وإنجلترا بعد خروج المانشافت من يورو 2024

بعد إعلان خطبتها، الموزع أحمد إبراهيم يرد على ارتباطه بشيرين عبد الوهاب (فيديو)

درجات الحرارة غدا السبت 06- 07- 2024 في مصر

وزير التعليم الجديد يوجه رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور

أخبار الفن اليوم: وائل جسار يرد على تصريحات أسماء جلال.. والموزع أحمد إبراهيم يرد على ارتباطه بشيرين عبد الوهاب

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة

منوعات

المزيد

عاصر 6 رؤساء حكومات، حكاية "القط لاري" حارس مكتب رئيس الحكومة البريطانية

أبو منجل الأصلع، حكاية طيور صارعت داعش في البادية السورية

وكالة ناسا تكشف حقيقة سقوط جسم فضائي على منتجع بأمريكا

مشروب غامض يقتل 5 صيادين في سريلانكا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 5-7-2024 بالأسواق

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 5-7-2024 بالأسواق

اليورو وصل لكام بالبنك المركزي مساء اليوم الجمعة

المزيد
ads

انفوجراف

يهودية ولديها عائلة تعيش في إسرائيل.. فيكتوريا ستارمر سيدة بريطانيا الأولى (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 6 - 7- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الفضة في المنام وعلاقته بالخير الكثير

دعاء رأس السنة الهجرية الجديدة

المزيد
الجريدة الرسمية