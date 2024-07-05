أخبار الرياضة اليوم: كاف يوقع عقوبة ضخمة على الزمالك.. ألمانيا تودع اليورو من دور الـ 8.. صدمة لجماهير الأهلي في صفقة عطية الله

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

ألمانيا ضد إسبانيا، تأهل منتخب إسبانيا لنصف نهائي بطولة يورو 2024، بعد الفوز على ألمانيا بنتيجة 2-1 بعد الوصول للشوطين الإضافيين، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إم إتش بي أرينا في شتوتجارت، في الدور ربع نهائي.

رحبت جماهير النادي الأهلي عبر السوشيال ميديا باقتراب توقيع يحيى عطية الله لاعب سوتشي الروسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان موقع Le360 sport المغربى قد كشف أن الدولى يحيى عطية الله لاعب سوتشى الروسى اقترب من الانتقال إلى الأهلى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد مصدر أن صفقة يحيى عطية الله في طريقها للإلغاء؛ بسبب مغالاة فريق سوتشي الروسي في بيع اللاعب، فضلا عن وجود شرط جزائي في عقد عطية الله على إدارة الاهلي دفعه حتى يتم إتمام الصفقة.

المنتخب الأولمبي، أكدت مصادر رفيعة في الاتحاد المصري لكرة القدم أن مجلس الإدارة لا حقيقة لما يتم تداوله بوجود اتفاق بخروج لاعبين من معسكر المنتخب الأولمبي لخوض مباريات مع فرقهم خلال الدوري الممتاز.

وانتشرت أنباء خلال الساعات الماضية أنه تم الاتفاق على خروج إبراهيم عادل لاعب بيراميدز لخوض مباراة الأهلي يوم الجمعة المقبل في الدوري الممتاز، ثم اللحاق بالمنتخب الاولمبي في فرنسا.

وقال المصدر إن اتحاد الكرة لم يتفق مع الأندية والمنتخب الأولمبي على خروج أي لاعب من المعسكر لخوض مباراة مع فريقه ثم العودة مرة أخرى للمعسكر أو اللحاق بالبعثة في فرنسا ولا علم لاتحاد الكرة بهذا الاتفاق.

وأشار المصدر إلى أن خروج أي لاعب من معسكر المنتخب الأولمبي سيمثل هدم لاستعدادات الفراعنة للأولمبياد.

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن أول رد فعل من مجلس إدارة الأبيض بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" بمعاقبة الفريق بعد أحداث نهائي الكونفدرالية.

وعلمت فيتو أن مجلس إدارة الزمالك طلب حيثيات الحكم وبعد وصول الحيثيات سيتقدم الزمالك بالاستئناف على عقوبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وواصل المصدر حديثه أن الزمالك يعد مذكرة للرد على ما جاء بحيثيات حكم كاف.