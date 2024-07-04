في أول يوم عمل له، وزير التعليم الجديد يتفقد الإدارات ويعقد اجتماعات

قام الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم، فى مستهل مباشرة مهام عمله بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بتفقد الإدارات المختلفة بديوان عام الوزارة.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الجديد

وخلال جولته، وجه الوزير التحية لكافة العاملين في الوزارة، مؤكدا ضرورة مواصلة الجهود المبذولة لتنفيذ خطط العمل، واستكمال مسيرة الوزراء السابقين وتنفيذ خطط واستراتيجية الوزارة لتطوير منظومة التعليم بشكل كامل يلبي التطلعات والطموحات.

تطوير منظومة التعليم

كما حث الوزير العاملين على بذل المزيد من الجهود والتفانى بالعمل؛ وذلك لتطوير منظومة التعليم، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين، بما يتماشى مع جهود الدولة.

وعقد الدكتور محمد عبد اللطيف سلسلة اجتماعات مع قيادات الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية لاستعراض مختلف الجهود والإجراءات التي قامت بها القطاعات والإدارات المختلفة خلال الفترة السابقة للبناء عليها خلال المرحلة المقبلة.