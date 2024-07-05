تعادل سلبي بين البرتغال وفرنسا بعد مرور 20 دقيقة (صور)

يورو 2024، يسيطر التعادل السلبي على مباراة البرتغال وفرنسا بعد مرور 20 دقيقة من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب فولكس بارك بمدينة هامبورج الألمانية، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

تشكيل البرتغال أمام فرنسا

في حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

في خط الدفاع: نونو مينديس، بيبي، روبن دياز، جواو كانسيلو.

في خط الوسط: برونو فيرنانديز، فيتينيا، جواو بالينيا.

في خط الهجوم: برناردو سليفا، كريستيانو رونالدو، رافائيل لياو.

تشكيل فرنسا أمام البرتغال

في حراسة المرمى: مانيان

في خط الدفاع: كوندي، ساليبا، أوباميكانو، ثيو هيرنانديز.

في خط الوسط: كانتي، تشواميني، كامافينجا.

في خط الهجوم: جريزمان، كولو مواني، كيليان مبابي.

وتأهل منتخب فرنسا إلى منافسات الدور ربع النهائي من البطولة الأوروبية عقب فوزه على بلجيكا بهدف مقابل لاشيء بينما تأهل المنتخب البرتغالي إلى منافسات الدور ذاته عقب الفوز على سلوفينيا بركلات الترجيح بنتيجة 3/0، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

حكم مباراة فرنسا والبرتغال اليوم في يورو 2024



حكم الساحة: الإنجليزي مايكل أوليفر.

حكم مساعد أول: الإنجليزي ستيوارت بيرت.

حكم مساعد ثانِ: الإنجليزي دان كوك.

حكم رابع: البولندي سيمون مارسينياك.

حكم تقنية الفيديو: الهولندي بول فان بوكيل.

تاريخ مواجهات فرنسا ضد البرتغال

ويتفوق منتخب فرنسا على البرتغال، في تاريخ المواجهات بكل المسابقات قبل القمة المرتقبة بينهما في دور ربع النهائي بمسابقة اليورو المقامة حاليًا في ألمانيا وتستمر حتى 14 يوليو الجاري.

والتقى منتخب فرنسا مع البرتغال في 28 مباراة بكل المسابقات، حقق فرنسا الفوز في 19 مباراة، فيما فاز البرتغال في 6 مباريات فقط وحسم التعادل نتيجة 3 مواجهات.

وأحرز منتخب فرنسا الملقب بالديوك 52 هدفًا في مرمي البرتغال، فيما سجل البرتغال الملقب ببرازيل أوروبا 31 هدفًا أمام الديوك الفرنسية.