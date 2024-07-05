حبس شخص يدير كيانا تعليميا بدون ترخيص في الجيزة

أمرت نيابة الجيزة بحبس شخص يدير كيانا تعليميا بدون ترخيص في الجيزة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

ضبط صاحب كيان تعليمي وهمي

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" - كائن بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة، لمنح شهادات فى عدة مجالات "على خلاف الحقيقة" والترويج لنشاطه الإجرامى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط (المدير المسئول - مقيم بمحافظة الجيزة) وعثر بحوزته على (عدد من الشهادات وأختام أكلاشيه منسوبة للكيان المشار إليه – عدد من الكارنيهات لطلبة مختلفين لمجالات مختلفة منسوب صدورها للكيان - عدد من الإعلانات الخاصة بالكيان – استمارات تسجيل متدربين).

وأقر بأنه المدير المسئول واعترف بارتكاب المخالفات المشار إليها بالاشتراك مع مالك الأكاديمية بقصد تحقيق الربح المادى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.