الجمعة 05 يوليو 2024
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حوادث

حبس عاطل لحيازته أقراص مخدرة في الوراق

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

 أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس عاطل لحيازته أقراص مخدرة في الوراق، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

 

إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائى

وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر الأقراص المخدرة، للمعمل الكيميائى لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

 

بلاغ بضبط عاطل في الوراق 

 تمكنت من ضبط عاطل في الوراق لحيازته كمية من مخدر الأقراص المخدرة بقصد الاتجار، وبإجراء التحريات تبين أن المتهم ضبط بحوزته على مخدر الأقراص المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

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