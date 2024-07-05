الجمعة 05 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حشود كبيرة من جماهير البرتغال لمؤازرة منتخب بلادها أمام فرنسا (فيديو)

جماهير منتخب البرتغال،
جماهير منتخب البرتغال، فيتو

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "إكس" مقطع فيديو لأعداد كبيرة من جماهير منتخب البرتغال أثناء التوجه لملعب فولكس بارك بمدينة هامبورج الألمانية، لمؤازرة منتخب بلادها في مباراته أمام منتخب فرنسا، المقرر لها ضمن الدور ربع النهائي من بطولة أمم أوروبا يورو 2024.

تشكيل منتخب فرنسا أمام البرتغال  

حراسة المرمى: مانيان

خط الدفاع: كوندي، ساليبا، أوباميكانو، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: كانتي، تشواميني، كامافينجا.

خط الهجوم: جريزمان، كولو مواني، كيليان مبابي.

تشكيل البرتغال أمام فرنسا 

ويقود تشكيل البرتغال أمام فرنسا النجم كريستيانو رونالدو والذي جاء كاملا كالتالي:

في حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

في خط الدفاع: نونو مينديس، بيبي، روبن دياز، جواو كانسيلو.

في خط الوسط: برونو فيرنانديز، فيتينيا، جواو بالينيا.

في خط الهجوم: برناردو سليفا، كريستيانو رونالدو، رافائيل لياو.

موعد مباراة فرنسا ضد البرتغال 

وتنطلق مباراة البرتغال وفرنسا في يورو 2024، الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة بتوقيت مصر والسعودية.

وتأهل منتخب فرنسا إلى منافسات الدور ربع النهائي من البطولة الأوروبية عقب فوزه على بلجيكا بهدف مقابل لاشيء بينما تأهل المنتخب البرتغالي إلى منافسات الدور ذاته عقب الفوز على سلوفينيا بركلات الترجيح بنتيجة 3/0، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

حكم مباراة فرنسا والبرتغال اليوم في يورو 2024 

حكم الساحة: الإنجليزي مايكل أوليفر.

حكم مساعد أول: الإنجليزي ستيوارت بيرت.

حكم مساعد ثانِ: الإنجليزي دان كوك.

حكم رابع: البولندي سيمون مارسينياك.

حكم تقنية الفيديو: الهولندي بول فان بوكيل.

تاريخ مواجهات فرنسا ضد البرتغال

ويتفوق منتخب فرنسا على البرتغال، في تاريخ المواجهات بكل المسابقات قبل القمة المرتقبة بينهما في دور ربع النهائي بمسابقة اليورو المقامة حاليًا في ألمانيا وتستمر حتى 14 يوليو الجاري.

والتقى منتخب فرنسا مع البرتغال في 28 مباراة بكل المسابقات، حقق فرنسا الفوز في 19 مباراة، فيما فاز البرتغال في 6 مباريات فقط وحسم التعادل نتيجة 3 مواجهات.

وأحرز منتخب فرنسا الملقب بالديوك 52 هدفًا في مرمي البرتغال، فيما سجل البرتغال الملقب ببرازيل أوروبا 31 هدفًا أمام الديوك الفرنسية. 

كريستيانو رونالدو يقود هجوم البرتغال أمام فرنسا في ربع نهائي يورو 2024

مبابي يقود هجوم فرنسا أمام البرتغال في ربع نهائي اليورو 2024

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

منتخب البرتغال البرتغال جماهير منتخب البرتغال منتخب فرنسا فرنسا فرنسا أمام البرتغال بطولة أمم أوروبا يورو 2024 تشكيل منتخب فرنسا أمام البرتغال تشكيل البرتغال أمام فرنسا موعد مباراة فرنسا ضد البرتغال حكم مباراة فرنسا والبرتغال اليوم في يورو 2024

مواد متعلقة

ملعب فولكس بارك على أتم استعداد لمباراة فرنسا والبرتغال في يورو 2024 (فيديو)

مبابي يقود هجوم فرنسا أمام البرتغال في ربع نهائي اليورو 2024

شاهد لحظة وصول حافلة منتخب فرنسا لملعب مباراة البرتغال

جماهير فرنسا تشعل شوارع هامبورج بالغناء قبل مواجهة البرتغال (فيديو)

الأكثر قراءة

وائل جسار يرد عبر "فيتو" على تصريحات أسماء جلال، "اتصورت معاه وقلت له إحنا هنتجوز"

بعد إعلان خطبتها، الموزع أحمد إبراهيم يرد على ارتباطه بشيرين عبد الوهاب (فيديو)

أول رد فعل من الزمالك بعد عقوبة كاف بسبب أحداث الكونفدرالية

دار الإفتاء: الأحد غرة شهر المحرم وبداية العام الهجري الجديد 1446

صدمة لجماهير الأهلي في صفقة عطية الله

أسعار العدس وصلت كام النهاردة الجمعة 05- 07- 2024 في الأسواق؟

بعد اقترابه من الأهلي، يوسف أيمن حافظ يظهر مع لاعبي الأحمر

يهودية ولديها عائلة تعيش في إسرائيل.. فيكتوريا ستارمر سيدة بريطانيا الأولى (فيديوجراف)

منوعات

المزيد

أبو منجل الأصلع، حكاية طيور صارعت داعش في البادية السورية

وكالة ناسا تكشف حقيقة سقوط جسم فضائي على منتجع بأمريكا

مشروب غامض يقتل 5 صيادين في سريلانكا

بركان في روسيا يقذف عمودا من الرماد إلى ارتفاع 2.5 كم

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العدس وصلت كام النهاردة الجمعة 05- 07- 2024 في الأسواق؟

كم سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري مساء اليوم الجمعة

تعرف على سعر الأرز اليوم الجمعة في السوق

سعر كيلو السكر في السوق اليوم الجمعة

المزيد
ads

انفوجراف

يهودية ولديها عائلة تعيش في إسرائيل.. فيكتوريا ستارمر سيدة بريطانيا الأولى (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الفضة في المنام وعلاقته بالخير الكثير

دعاء رأس السنة الهجرية الجديدة

ما هو جزاء الإيمان والعمل الصالح؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية