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رياضة

يورو 2024، التشكيل المتوقع لمنتخب فرنسا أمام البرتغال

فرنسا
فرنسا

استقر ديدييه ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي، على التوليفة التي سيخوض بها اللقاء المرتقب أمام البرتغال، مساء اليوم الجمعة، في دور الثمانية ببطولة يورو 2024.

وذكرت صحيفة "ليكيب" أن ديشامب استقر على الدفع بكامافينجا في وسط الملعب، ليعوض غياب أدريان رابيو بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

وكشفت الصحيفة أيضا عن تعديل مفاجئ في كتيبة الديوك، بإشراك راندال كولو مواني منذ البداية مكان ماركوس تورام.

ولفتت إلى أن تورام يعاني كثيرا منذ انطلاق اليورو بينما نجح مواني فور نزوله بديلا في تسجيل هدف الفوز على بلجيكا في دور 16.

 التشكيل المتوقع لفرنسا 

مانيان، كوندي، ساليبا، أوباميكانو، ثيو هيرنانديز، كانتي، تشواميني، كامافينجا، جريزمان، كولو مواني، كيليان مبابي

وكان منتخب فرنسا قد تأهل لدور الثمانية بعد فوزه على بلجيكا، بينما صعدت البرتغال بصعوبة بالغة على حساب سلوفينيا بركلات الترجيح.

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