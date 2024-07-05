الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمباراة الاسماعيلي في الدوري الممتاز
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية مساء اليوم الجمعة، تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز، بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية من مران أمس الخميس، عقب خوض مواجهة فاركو في بطولة الدوري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
وبدأ المران، بعقد جلسة بين الجهاز الفني واللاعبين، لشرح بعض الأمور الفنية المطلوب تنفيذها خلال مران اليوم.
وركز الجهاز الفني في الجزء الأول من المران، على خوض بعض الجمل الفنية.
مباراة الزمالك والاسماعيلي في الدوري الممتاز
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الإسماعيلي يوم الأحد المقبل على إستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري الممتاز.
موعد مباراة الزمالك والاسماعيلي في الدوري الممتاز
ويواجه الزمالك نظيره الإسماعيلي يوم الأحد المقبل على إستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاسماعيلي
تنقل مباراة الزمالك والإسماعيلي عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.
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