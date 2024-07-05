حملات توعية للأطفال للتصدي للأفكار الهدامة وافتتاح 3 مساجد في دكرنس بالدقهلية
شهدت محافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، جهودا مكثفة للأوقاف بافتتاح مساجد وحملات توعية للأطفال للتصدي للأفكار الهدامة.
وشهدت إدارة أوقاف دكرنس في محافظة الدقهلية افتتاح مسجد الشيخ في عزبة التل مركز دكرنس.
وذلك بحضور الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية .
كما تم افتتاح مسجد محمد عبد الوهاب في عزبة البنك منشأة عبد الرحمن التابعة لادارة أوقاف دكرنس، بحضور الدكتور محمد حسين مدير الدعوة.
وتم افتتاح مسجد عبد الله بن مسعود عزبة خيري إدارة أوقاف منية النصر، بحضور مدير إدارة أوقاف منية النصر
لقاء الجمعة لتوعية الاطفال والتصدي للافكار الهدامة
وفي سياق آخر اقيم اليوم لقاء الجمعة للاطفال بمسجد محمد عبد الوهاب لإدارة أًوقاف دكرنس
والذي يهدف إلى تحصين النشء من الأفكار الهدامة.
وذلك تحت رعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، وبرعاية فضيلة الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية.
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