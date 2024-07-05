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حوادث

المعمل الجنائي يعاين حريق شقة سكنية في العمرانية

إطفاء الحريق، فيتو
إطفاء الحريق، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق اندلع داخل شقة سكنية في منطقة العمرانية، وكشف مسبباته وتحديد بدايته ونهايته، دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة العمرانية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطني الشقة لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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