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اقتصاد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 02- 07- 2024 في الأسواق

أسعار العدس اليوم،
أسعار العدس اليوم، فيتو

واصلت أسعار العدس، استقرارها مساء اليوم الثلاثاء 2-7-2024 في الأسواق، وفقا لآخر الأسعار المطروحة في الأسواق المصرية.

«فيتو» تستعرض  أسعار العدس في الأسواق وفقا لما رصدته البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وأيضًا أسعار العدس في المحال التجارية والسلاسل الغذائية وفقًا لجولة ميدانية في الأسواق، في السطور الآتية: 

أسعار العدس اليوم، فيتو

أسعار العدس الأصفر في الأسواق

وارتفع  سعر العدس الأصفر بنحو 70 قرشا في الكيلو، لتتراوح الأسعار ما بين 42 جنيهًا و90 جنيها.

أسعار العدس المعبأ في الأسواق

وارتفع  سعر العدس المعبأ، ليتراوح ما بين 44 جنيها و110 جنيهات.

سعر كيلو العدس بجبة في الأسواق

وانخفض سعر العدس بجبة بنحو 50 قرشا في الكيلو، ليتراوح ما بين 41 جنيها إلى 90 جنيها.

أسعار العدس اليوم الثلاثاء 2-7-2024 في الأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الاثنين 1-7-2024 في الأسواق

سعر كيلو الفول السائب بالأسواق

وانخفض سعر الفول السائب، لتتراوح الأسعار ما بين 30 و60 جنيهًا.

أسعار الفول المعبأ في الأسواق

ارتفع  سعر الفول المعبأ، ليتراوح من 34 جنيهًا إلى 95 جنيهًا.

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