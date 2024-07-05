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رياضة

صفحة الأهلي تحتفي بالفوز على الداخلية في الدوري (فيديو)

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

احتفت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بفوز المارد الأحمر علي فريق الداخلية، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الخميس في الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي حقق الفوز على نظيره الداخلية بنتيجة 4-1، في المباراة التي جرت مساء أمس الخميس، على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونشرت صفحة الأهلي مقطع فيديو يعرض بعض اللقطات وأهداف المباراة قائله “ رباعية أهلاوية تمنحنا الفوز الحادي عشر على التوالي في الدوري ”. 

مباراة الأهلي والداخلية

سجل رباعية الأهلي وسام أبو علي هدفين في الدقيقتين 35 و41 من ضربة جزاء، وسجل إمام عاشور هدفين في الدقيقتين 59 و90+2، بينما سجل محمود أوكا هدف الداخلية في الدقيقة 90.

ترتيب الأهلي والداخلية في الدوري الممتاز

وبهذه النتيجة، يحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 54 نقطة.

بينما يحتل فريق الداخلية المركز الأخير بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 19 نقطة.

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