الجمعة 05 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

التصريح بدفن جثة شاب عشريني أقدم على التخلص من حياته شنقا

العثور على جثة، فيتو
العثور على جثة، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة شاب عشريني أقدم على التخلص من حياته شنقا بمنطقة الوراق، لمروره بحالة نفسية سيئة، لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

 

العثور على جثة شاب بالجيزة

البداية عندما تلقى مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالجيزة، إخطارا من العميد عمرو حجازي رئيس قطاع شمال الجيزة، يفيد فيه وفاة عامل شنقا.


على الفور، انتقل المقدم محمد طارق رئيس مباحث الوراق إلى مكان الواقعة، وتبين وفاة “فريد ر” 22 سنة، عامل، بعد أن قام بشنق نفسه بأعلى سطوح منزله بأن قام بتعليق حبل بأحد العروق الخشبية، وتولت النيابة التحقيق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نيابة الجيزة الجيزة الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالجيزة الوراق رئيس مباحث الوراق اخبار الحوادث

مواد متعلقة

حبس عاطل لحيازته أقراص مخدرة في الوراق

الأكثر قراءة

وائل جسار يرد عبر "فيتو" على تصريحات أسماء جلال، "اتصورت معاه وقلت له إحنا هنتجوز"

بعد إعلان خطبتها، الموزع أحمد إبراهيم يرد على ارتباطه بشيرين عبد الوهاب (فيديو)

دار الإفتاء: الأحد غرة شهر المحرم وبداية العام الهجري الجديد 1446

أول رد فعل من الزمالك بعد عقوبة كاف بسبب أحداث الكونفدرالية

أسعار العدس وصلت كام النهاردة الجمعة 05- 07- 2024 في الأسواق؟

صدمة لجماهير الأهلي في صفقة عطية الله

يهودية ولديها عائلة تعيش في إسرائيل.. فيكتوريا ستارمر سيدة بريطانيا الأولى (فيديوجراف)

وفاة لونا الشبل مستشارة بشار الأسد

منوعات

المزيد

أبو منجل الأصلع، حكاية طيور صارعت داعش في البادية السورية

وكالة ناسا تكشف حقيقة سقوط جسم فضائي على منتجع بأمريكا

مشروب غامض يقتل 5 صيادين في سريلانكا

بركان في روسيا يقذف عمودا من الرماد إلى ارتفاع 2.5 كم

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العدس وصلت كام النهاردة الجمعة 05- 07- 2024 في الأسواق؟

كم سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري مساء اليوم الجمعة

تعرف على سعر الأرز اليوم الجمعة في السوق

سعر كيلو السكر في السوق اليوم الجمعة

المزيد
ads

انفوجراف

يهودية ولديها عائلة تعيش في إسرائيل.. فيكتوريا ستارمر سيدة بريطانيا الأولى (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الفضة في المنام وعلاقته بالخير الكثير

دعاء رأس السنة الهجرية الجديدة

ما هو جزاء الإيمان والعمل الصالح؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية