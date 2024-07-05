التصريح بدفن جثة شاب عشريني أقدم على التخلص من حياته شنقا

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة شاب عشريني أقدم على التخلص من حياته شنقا بمنطقة الوراق، لمروره بحالة نفسية سيئة، لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

العثور على جثة شاب بالجيزة

البداية عندما تلقى مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالجيزة، إخطارا من العميد عمرو حجازي رئيس قطاع شمال الجيزة، يفيد فيه وفاة عامل شنقا.



على الفور، انتقل المقدم محمد طارق رئيس مباحث الوراق إلى مكان الواقعة، وتبين وفاة “فريد ر” 22 سنة، عامل، بعد أن قام بشنق نفسه بأعلى سطوح منزله بأن قام بتعليق حبل بأحد العروق الخشبية، وتولت النيابة التحقيق.