الجمعة 05 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة تعاين موقع انهيار جزء من عقار بمنطقة بين السرايات بالجيزة

انهيار عقار، فيتو
انهيار عقار، فيتو

انتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع انهيار جزء من عقار في منطقة بين السرايات وبالتحديد في شارع البنا المتفرع من شارع عويس، لمعاينة موقع الحادث.

وتبين من المعاينة، انهيار جزء من بلكونة في عقار مكون من طابقين، وتستمع جهات التحقيق لأقوال شهود العيان في الحادث.

انهيار عقار في بين السرايات

وكانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة تلقت بلاغا يفيد بانهيار عقار مكون من طابقين بمنطقة بين السرايات التابعة للجيزة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ وجرى الدفع بسيارتين دفاع مدني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

النيابة العامة منطقة بين السرايات غرفة عمليات النجدة بالجيزة اخبار الحوادث

مواد متعلقة

التقرير الطبي يكشف سبب مصرع شاب في الصف

ضبط 20 سيارة ميكروباص مخالفة لخطوط السير بالجيزة (صور)

تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة أسطوانات الغاز بالجيزة

الأكثر قراءة

وائل جسار يرد عبر "فيتو" على تصريحات أسماء جلال، "اتصورت معاه وقلت له إحنا هنتجوز"

بعد إعلان خطبتها، الموزع أحمد إبراهيم يرد على ارتباطه بشيرين عبد الوهاب (فيديو)

أول رد فعل من الزمالك بعد عقوبة كاف بسبب أحداث الكونفدرالية

دار الإفتاء: الأحد غرة شهر المحرم وبداية العام الهجري الجديد 1446

صدمة لجماهير الأهلي في صفقة عطية الله

أسعار العدس وصلت كام النهاردة الجمعة 05- 07- 2024 في الأسواق؟

بعد اقترابه من الأهلي، يوسف أيمن حافظ يظهر مع لاعبي الأحمر

يهودية ولديها عائلة تعيش في إسرائيل.. فيكتوريا ستارمر سيدة بريطانيا الأولى (فيديوجراف)

منوعات

المزيد

أبو منجل الأصلع، حكاية طيور صارعت داعش في البادية السورية

وكالة ناسا تكشف حقيقة سقوط جسم فضائي على منتجع بأمريكا

مشروب غامض يقتل 5 صيادين في سريلانكا

بركان في روسيا يقذف عمودا من الرماد إلى ارتفاع 2.5 كم

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العدس وصلت كام النهاردة الجمعة 05- 07- 2024 في الأسواق؟

كم سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري مساء اليوم الجمعة

تعرف على سعر الأرز اليوم الجمعة في السوق

سعر كيلو السكر في السوق اليوم الجمعة

المزيد
ads

انفوجراف

يهودية ولديها عائلة تعيش في إسرائيل.. فيكتوريا ستارمر سيدة بريطانيا الأولى (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الفضة في المنام وعلاقته بالخير الكثير

دعاء رأس السنة الهجرية الجديدة

ما هو جزاء الإيمان والعمل الصالح؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية