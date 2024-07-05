النيابة تعاين موقع انهيار جزء من عقار بمنطقة بين السرايات بالجيزة

انتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع انهيار جزء من عقار في منطقة بين السرايات وبالتحديد في شارع البنا المتفرع من شارع عويس، لمعاينة موقع الحادث.

وتبين من المعاينة، انهيار جزء من بلكونة في عقار مكون من طابقين، وتستمع جهات التحقيق لأقوال شهود العيان في الحادث.

انهيار عقار في بين السرايات

وكانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة تلقت بلاغا يفيد بانهيار عقار مكون من طابقين بمنطقة بين السرايات التابعة للجيزة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ وجرى الدفع بسيارتين دفاع مدني.