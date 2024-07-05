بدء اجتماعات اللجان التطوعية بنقابة المهندسين بالإسكندرية لمناقشة خطط العمل
اجتمعت اللجان النقابية التطوعية فى نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي وكيل نقابة المهندسين المصرية ورئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، وذلك لوضع خطة العمل الجديدة وبحث وتقديم كافة الخدمات في مختلف المجالات الخدمية للمهندسين وأسرهم، خلال الدورة النقابية 2026/2024 وجاءت الاجتماعات بمبنى النقابة بالشاطبي.
حيث اجتمعت اللجان الآتية: لجنة السلامة والصحة المهنية والبيئة برئاسة المهندس وليد ماضي ولجنة الإسكان والمشروعات وتطوير العقارات برئاسة الدكتور ميسرة الطحان ولجنة الرعاية الصحية والمعاشات
و ذلك برئاسة الدكتور محمد صلاح للجنة الاستثمار وتنمية الموارد برئاسة المهندس أحمد محمود ولجنة الرحلات برئاسة المهندس محمد قبيصي ولجنة الشباب والتأهيل الوظيفي برئاسة المهندس باسل ياسر
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