5 شركات تتصدر أسهم بورصة النيل المتداولة من حيث قيم التداول بنهاية الأسبوع

تصدرت 5 شركات قائمة أسهم بورصة النيل المتداولة من حيث قيم التداول بنهاية الأسبوع.. وجاءت كالتالي:

- سيتي للتحاليل الطبية بقيمة تداول بلغت 8.4 مليون جنيه.

-الدولية للأسمدة والكيماويات بقيمة تداول بلغت 2.7 مليون جنيه.

- فتنس برايم للأندية الصحية بقيمة تداول بلغت 876 ألف جنيه.

- لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي بقيمة تداول بلغت 607 ألف جنيه.

- المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية بقيمة تداول بلغت 185 الف جنيه.

تداولات نهاية الاسبوع

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.908 تريليون جنيه، التربح نحو 5 مليارات جنيه.

البورصة، فيتو

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.74% عند مستوى 28362 نقطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32%عند مستوى 34726 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.72% عند مستوى 12257 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

البورصة، فيتو

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% عند مستوى 6222 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% عند مستوى 9057 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.52% عند مستوى 2768 نقطة.