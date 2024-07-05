السبت 06 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

5 شركات تتصدر أسهم بورصة النيل المتداولة من حيث قيم التداول بنهاية الأسبوع

بورصة النيل، فيتو
بورصة النيل، فيتو

تصدرت 5 شركات قائمة أسهم بورصة النيل المتداولة من حيث قيم التداول بنهاية الأسبوع.. وجاءت كالتالي:
- سيتي للتحاليل الطبية بقيمة تداول بلغت 8.4 مليون جنيه.
-الدولية للأسمدة والكيماويات بقيمة تداول بلغت 2.7 مليون جنيه.
- فتنس برايم للأندية الصحية بقيمة تداول بلغت 876 ألف جنيه.
- لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي بقيمة تداول بلغت 607 ألف جنيه.
- المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية بقيمة تداول بلغت 185 الف جنيه.

تداولات نهاية الاسبوع 

تباينت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات  الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.908 تريليون جنيه، التربح  نحو 5 مليارات جنيه. 

البورصة، فيتو 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.74%  عند مستوى 28362 نقطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32%عند مستوى 34726 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.72%  عند مستوى 12257 نقطة. 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة 

البورصة، فيتو 

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% عند مستوى 6222 نقطة.

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% عند مستوى 9057 نقطة، وهبط   مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.52% عند مستوى 2768 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

30 محدد الأوزان آخر جلسات الأسبوع اخبار المحافظات الإسلامي الشريعة الإسلامية الشركات الصغيرة والمتوسطة

مواد متعلقة

نار رغم التصفيات، أسعار الملابس والأحذية في الأسواق استعدادًا لعيد الفطر (صور)

مستجدات تطور الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأمريكا في عهد السيسي.. تنسيق مشترك في مختلف المجالات.. وتوافق على خطورة اتساع دائرة الصراع في المنطقة

قرارات حكومية حاسمة.. مدبولي: خفض أسعار السلع بنسبة 15% إلى 20% خلال 48 ساعة تصل لـ 30% بعد العيد.. فرق متابعة من مجلس الوزراء للأسواق

مدبولي للتجار والمصنعين: يجب أن تنخفض الأسعار خلال 48 ساعة بما يتراوح بين 15% و20%

تفاصيل تنفيذ مشروعات المرحلة الخامسة لمنظومة المخلفات الصلبة.. 3 وزراء يوقعون العقود.. التكلفة 565 مليون جنيه.. وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في الخطة لـ 50% العام المالي المقبل

توقيع عقود المرحلة الخامسة من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الصلبة

أخبار الأهلي.. عودة الأحمر للتدريبات.. موقف الشحات ووسام أبو علي.. أشعة جديدة لهذا اللاعب.. وكولر يتسلم تقريرا عن مشاركة القندوسي مع منتخب الجزائر أمام بوليفيا

مدبولي يستعرض تقرير المتابعة الثاني لخطة الحوار الوطني

الأكثر قراءة

وائل جسار يرد عبر "فيتو" على تصريحات أسماء جلال، "اتصورت معاه وقلت له إحنا هنتجوز"

أول تعليق من وزير التربية والتعليم على التشكيك في شهادته العلمية

اشتباك بين جماهير ألمانيا وإنجلترا بعد خروج المانشافت من يورو 2024

بعد إعلان خطبتها، الموزع أحمد إبراهيم يرد على ارتباطه بشيرين عبد الوهاب (فيديو)

درجات الحرارة غدا السبت 06- 07- 2024 في مصر

أخبار الفن اليوم: وائل جسار يرد على تصريحات أسماء جلال.. والموزع أحمد إبراهيم يرد على ارتباطه بشيرين عبد الوهاب

وزير التعليم الجديد يوجه رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة

منوعات

المزيد

عاصر 6 رؤساء حكومات، حكاية "القط لاري" حارس مكتب رئيس الحكومة البريطانية

أبو منجل الأصلع، حكاية طيور صارعت داعش في البادية السورية

وكالة ناسا تكشف حقيقة سقوط جسم فضائي على منتجع بأمريكا

مشروب غامض يقتل 5 صيادين في سريلانكا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 5-7-2024 بالأسواق

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 5-7-2024 بالأسواق

اليورو وصل لكام بالبنك المركزي مساء اليوم الجمعة

المزيد
ads

انفوجراف

يهودية ولديها عائلة تعيش في إسرائيل.. فيكتوريا ستارمر سيدة بريطانيا الأولى (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 6 - 7- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الفضة في المنام وعلاقته بالخير الكثير

دعاء رأس السنة الهجرية الجديدة

المزيد
الجريدة الرسمية