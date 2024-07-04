إطلاق 15 صاروخا و10 مسيرات من لبنان باتجاه إسرائيل

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الخميس بإطلاق 15 صاروخا من ‎لبنان باتجاه إصبع الجليل المحتل.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر أمني، إن حزب الله أطلق 10 طائرات مسيرة على الأقل باتجاه الأراضي المحتلة.

أهداف حزب الله في جنوب لبنان

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، استهداف منشأة عسكرية تابعة لـ حزب الله في منطقة بلاط في لبنان.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر حسابه على منصة إكس: "هاجمت الطائرات المقاتلة طوال الليل أهدافا لـ حزب الله في جنوب لبنان، بما في ذلك منشأة عسكرية في منطقة شيحين و3 بنى تحتية للحزب في منطقة بلاط".

وأضاف جيش الاحتلال: "بالإضافة إلى ذلك، أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي النار لإزالة تهديد لمنطقة شبعا في جنوب لبنان".

مسيرة إسرائيلية قصفت حي المعاقب

ومنذ قليل، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، أن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت حي المعاقب فوق الملعب في بلدة حولا بـ 3 صواريخ.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن قصف مبنيين تابعين لـ حزب الله اللبناني في مناطق عيترون وعيتا الشعب بجنوب لبنان.