رئيس شركة الصرف بالإسكندرية يطالب بتطهير المطابق والشنايش وتوفير بيئات آمنة للعمل

عقد اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اجتماعًا هاما برؤساء قطاعات ومديري عموم الشركة بقاعة الاجتماعات بالديوان العام؛ لاستعراض إنجازات القطاعات خلال الفترة الماضية، وما تواجهه من مشاكل وعقبات والإجراءات المتخذة لحلها.



أعمال التطهير للمطابق والشنايش

وشدد نافع على سرعة إنهاء أعمال التطهير للمطابق والشنايش وإعادة التطهير للمناطق التي تم الانتهاء منها، والتنسيق الكامل مع الأحياء والأجهزة التنفيذية للمحافظة للتغلب على جميع التحديات.

سلامة المواطنين والعاملين

وشدد اللواء محمود نافع على متابعة الحالة الفنية للمحطات ورفع كفاءتها، وعلى أهمية اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، حفاظا على سلامة المواطنين والعاملين، موضحا أن أهم مسئولياتنا هي الحفاظ على العاملين وتدريبهم ورفع كفاءاتهم وتوفير بيئات آمنة للعمل، وإتاحة كافة الاحتياطات ووسائل السلامة للعاملين بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

ونبه على متابعة جميع مشروعات الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة والالتزام بمعايير الجودة الموضوعة دون الإخلال بالجدول الزمنى المتفق عليه، وتفعيل إجراءات ترشيد الطاقة والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة.

استمرار الرقابة على مستويات الأداء

كما شدد اللواء محمود نافع على استمرار الرقابة على مستويات الأداء الخاصة بكل قطاع لتقييم الأداء وحسن سير العمل، مطالبًا الجميع بمواصلة العمل واتخاذ القرارات بكل حسم للتعامل مع مختلف الموضوعات الخاصة بالعمل مع مراعاة كافة النواحى الفنية والقانونية والمالية اللازمة.

وأضاف أن الشركة تسعى نحو التواصل الدائم والمستمر بين مختلف القطاعات لتوضيح أهداف وأولويات العمل، ومناقشة كافة المستجدات وعرض المقترحات للتغلب على أي تحديات.

وأكد"نافع أهمية التنسيق الكامل وتحقيق أعلى درجات التعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية من أجل تقديم افضل خدمة للمواطن.