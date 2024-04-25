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طريقة عمل لازانيا الجمبري بالكريمة، أكلة مبتكرة وسهلة التحضير

لازانيا الجمبري،
لازانيا الجمبري، فيتو

طريقة عمل لازانيا الجمبري بالكريمة، اللازانيا من أطباق المكرونة الإيطالية الشهيرة التى لها مذاق مميز ولا يقاوم وتقدم عادة باللحم المفروم.

وطريقة عمل لازانيا الجمبري بالكريمة، سهلة وبسيطة وسهل خبراء الطهى طرق تحضيرها فى المنزل، مساعد ربات البيوت على الاحتراف في طرق تحضيرها.

وتقدم الشيف نيفين عباس، طريقة عمل لازانيا الجمبري بالكريمة.

مكونات عمل لازانيا الجمبري:-

9 إلى 12 شرائح لازانيا مطهية بحسب التعليمات علي العبوة

1 ملعقة كبيرة ملح

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للبشاميل

3 أكواب حليب كامل الدسم

5 ملاعق كبيرة زبد

6 ملاعق كبيرة دقيق لجميع الأغراض

1/4 ملعقة صغيرة من جوز الطيب الطازج المبشور

1/2 ملعقة صغيرة ملح البحر

1/4 ملعقة صغيرة فلفل اسود مطحون طازج

زيت الزيتون

الحشو

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

3 فصوص ثوم مفرومة ناعم

2 كوب فطر مقطع

جمبري متوسط ​​الحجم مقشر ومنظف 

1/4 كوب عصير ليمون طازج

3 أكواب جبن مودزاريلا مبشور

2 ملعقة كبيرة بقدونس طازج مفروم للتزيين

طريقة عمل لازانيا الجمبري بالكريمة، فيتو 

طريقة عمل لازانيا الجمبري بالكريمة:-

  • سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت
    وادهني بايركس بالزبد.
  • نحضر البشاميل، حيث سخني الحليب في قدر واتركيه دافئا أثناء تحضير باقي المكونات.
  • تذوب الزبد في قدر كبير على نار متوسطة.
  • يضاف الدقيق إلى الزبد ويطهى المزيج مع التحريك حتى يمتزج جيدا لمدة 4 دقائق.
  • اخفقي ببطء مع اضافة الحليب الساخن.
  • تخلط جيدا وتترك لتغلي.
  • اطبخيها حتى تصبح الصلصة سميكة حوالي 10 دقائق.
  • أضيفي جوزة الطيب والملح والفلفل وقلبي.
  • ارفعي الصلصة عن النار وضعي القليل من زيت الزيتون فوقها لمنعها من تكوين قشرة، توضع جانبا لحين الحاجة.
  • ثم نحضر الحشو، سخني زيت الزيتون في مقلاة كبيرة على نار متوسطة.
  • نضيف الفطر والثوم ونطهو حتى تفوح رائحة الثوم.
  • يضاف الجمبري واطبخيه حتى يبدأ الجمبري في التحول إلى اللون الوردي.
  • تضاف صلصة البشاميل للجمبري ويغلى المزيج مع خلط الصلصة برفق.
  • يرفع عن النار ويقلب مع عصير الليمون.
  • ثم أضيفي 1/4 كوب من الصلصة إلى قاع الطبق.
  • توضع ثلث كمية اللازانيا على الصلصة.
  • يسكب ربع صوص البشاميل على المكرونة ثم نصف كوب من جبن المودزاريلا المبشورة.
  • كرري العملية مع الطبقات المتبقية مع الانتهاء من جبن المودزاريلا ثم رش البقدونس فوقها.
  • اخبزيها حتى تسخن حوالي 35 دقيقة.
  • أخرجيها من الفرن واتركيها ترتاح لمدة 15 دقيقة قبل التقديم.
  • ثم تقطع وتقدم بعدها.
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اللازانيا لازانيا الجمبري طريقة عمل لازانيا الجمبري بالكريمة طريقة عمل اللازانيا المكرونة الجمبرى الشيف نيفين عباس

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