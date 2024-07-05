أول تعليق من شيخ الأزهر على تشكيل الحكومة الجديدة، ورسالة خاصة للوزراء السابقين
تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وإلى جميع الوزراء بالحكومة، سائلًا المولى -عز وجل- أن يوفقهم لتحقيق آمال الشعب وتطلعاته وبذل كل الجهد لتحقيق الاستقرار والرخاء لمصرنا الغالية، وأن يوفق المولى عز وجل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والوزراء لما فيه مصلحة البلاد والعباد.
شيخ الأزهر يهنئ الحكومة الجديدة ويدعو لها بالتوفيق من أجل تحقيق تطلعات شعبنا
كما تقدم شيخ الأزهر بجزيل الشكر والتقدير للجهد الذي بذله الوزراء بالحكومة السابقة، وتمنى لهم التوفيق في مواقعهم الجديدة.
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