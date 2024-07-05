الجمعة 05 يوليو 2024
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اختتام فعاليات المؤتمر العلمي الأول لنقابة العلميين في الدقهلية (صور)

ختام فعاليات المؤتمر
ختام فعاليات المؤتمر العلمي الاول لنقابة العلمين في الدقهلية

اختتمت نقابة العلميين بالدقهلية اليوم الجمعة فعاليات المؤتمر العلمي الأول في التحاليل الطبية والذي استمر على مدار ثلاثة أيام.


ختام فعاليات المؤتمر العلمي الأول لنقابة العلميين

وقال عماد شمس الممثل القانوني للنقابة، إن المؤتمر هو أحد الأنشطة التي تتبناها النقابة لتدريب وتأهيل خريجيها وتطويرهم علميا ومهنيا، كما تسعى النقابة دائما لتنظيم مؤتمرات علمية في كافة التخصصات.

300 مشارك في المؤتمر 

 وأكد الدكتور صلاح النادي الأمين العام أن المؤتمر حضره نخبة من العلماء وشارك فيه قرابة ٣٠٠ ما بين طلبة وخريجين من كلية العلوم والكليات العملية الأخرى مثل الطب والصيدلة والطب البيطري والزراعة.

 

 

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