الجمعة 05 يوليو 2024
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محافظات

القبض على عنصرين إجراميين بحوزتهما هيروين وشابو بالقليوبية

ضبط متهمين بالقليوبية،
ضبط متهمين بالقليوبية، فيتو

 ألقت مديرية أمن القليوبية القبض على عنصرين إجراميين بحوزتهم هيروين وشابو وسلاح أبيض، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 

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ضبط الخارجين على القانون وتجار المخدرات بالقليوبية

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد قيام حملة أمنية من مباحث القليوبية لضبط الخارجين على القانون وتجار المخدرات، أسفرت الحملة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية من ضبط عنصر إجرامى له معلومات جنائية وبحوزته كمية لمخدر الهيروين وزنت كيلو جرام  وسلاح أبيض وميزان حساس.


وفى دائرة مركز شرطة الخانكة تم ضبط عنصر إجرامى له معلومات جنائية وبحوزته كمية لمخدر الآيس "شابو"  تصل إلى نصف كيلو سلاح أبيض وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 

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