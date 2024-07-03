النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق بورشة نجارة في الوراق

انتدبت جهات التحقيق المعمل الجنائي لبيان سبب حريق في ورشة نجارة بـمنطقة جزيرة محمد التابعة لقسم شرطة الوراق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق داخل ورشة نجارة في الوراق، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.