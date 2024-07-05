القسام تستهدف دبابة إسرائيلية في الشجاعية
أعلنت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أنها استهدفت دبابة إسرائيلية من طراز "ميركافا 4" بقذيفة "الياسين 105" بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.
عمليات كتائب القسام ضد جيش الاحتلال
وفي وقت سابق قالت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس - في بيان صادر عنها، إنها أوقعت قوة إسرائيلية في كمين محكم، واشتبكت مع أفرادها وأوقعتهم بين قتيل وجريح في حي الشجاعية.
وفي المقابل ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير لها، أن 13 عسكريا إسرائيليا قتلوا خلال الأسبوع الأخير، مشيرة إلى أن الجيش يواجه تحديا في منطقة الشجاعية.
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