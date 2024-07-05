يصل لـ 50 جنيهًا، ننشر أسعار التين الشوكي في الأسواق

تباينت أسعار التين الشوكي «فاكهة الغلابة» في الأسواق، خلال بداية موسمها مع نهاية شهر يونيو وبداية يوليو.

أسعار التين الشوكي في الأسواق، فيتو

أسعار التين الشوكي في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار التين الشوكي في الأسواق، الذي اختلفت أسعاره وفقًا لنوعه وطريقة بيعه وتغليفه، فضلًا عن مكان بيعه إذ يختلف سعر التين الشوكي من المناطق الشعبية إلى الراقية، في السطور الآتية:

أسعار التين الشوكي في الأسواق، فيتو

يتراوح سعر التين الشوكي من 3.5 جنيه إلى 10 جنيهات للثمرة الواحدة في أسواق القاهرة والجيزة.

يصل سعر التين الشوكي في السلاسل الغذائية لـ 9 جنيهات للثمرة الواحدة.

ويباع طبق تين شوكي يحتوي على 7 ثمرات حجم كبير مقشرة ومغلف بسعر 70 جنيهًا.

يبلغ تين شوكي أحمر وأخضر 3 ثمرات بسعر 10 جنيهات.

يبلغ سعر طبق تين شوكي يحتوي على 9 ثمرات مختلفين الحجم ومقشرة ومغلف بسعر 80 جنيهًا.

يبلغ سعر كيلو تين شوكي في أسواق القرى الريفية نحو 20 جنيهًا.

يختلف سعر التين الشوكي في المناطق الساحلية والمصايف، إذ يباع الـ 3 ثمرات بـ 10 جنيهات على كورنيش الإسكندرية، بينما يصل سعر التين شوكي إلى 50 جنيهًا للثمرة في الساحل الشمالي.

تباع «برنيكة» أي صندوق يحتوي على تين شوكي بوزن 10 كيلوات في سوق الجملة بسعر 250 جنيهًا.

وفي أسواق الجملة يباع صندوق تين شوكي بدون شوك يحتوي على 40 إلى 50 حباية وزن يصل لـ 5 كيلو بسعر 140 جنيهًا.

كما وفرت بعض المزارع خدمة توصيل التين الشوكي منزوع الشوك «أورجانيك» عبوة وزن 2.5 كيلو بسعر 125 جنيهًا.

بينما قدمت بعض المتاجر الإلكترونية عروض على أسعار التين الشوكي منها صندوق وزن 10 كيلو بسعر 300 جنيه إضافة إلى مصاريف الشحن، 3 صناديق تين شوكي بوزن 30 كيلو بسعر 800 جنيه، 6 صناديق تين شوكي بوزن 60 كيلو بسعر 1150 جنيهًا بدون مصاريف الشحن.