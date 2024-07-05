الجمعة 05 يوليو 2024
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سياسة

الكنيسة الأرثوذكسية تحيي ذكرى استشهاد القديس توماس

الكنيسة
الكنيسة

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد القديس توماس الذي من شندلات.

قصة استشهاد القديس توماس

سنة 20 للشهداء ( 304م ) استشهد القديس توماس الذي من شندلات (شندلات: إحدى قرى مركز السنطة محافظة الغربية)، ظهر ملاك الرب لهذا القديس وهو نائمًا في الحقل، وأمره أن ينهض ويعترف بالسيد المسيح، فذهب إلى الإسكندرية واعترف أمام الوالي، فعذبه بكل أنواع العذاب، وكان معه في العذاب القديس ببنوده الذي من البندرة، وأنبا شنوسى الذي من بلكيم. فكانوا يعزون بعضهم بعضًا.

وبعد عذابات كثيرة أرسله الوالي إلى أريانوس والي أنصنا وهناك أمر بقطع رأسه فنال إكليل الشهادة، وكان عدد الذين استشهدوا معه سبعمائة رجل وتسع نساء.

إيبارشية المنصورة تناقش تراث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية 
 

نظمت إيبارشية المنصورة للأقباط الأرثوذكس، مؤتمرًا لخدام وخادمات الإيبارشية تحت شعار "تراث كنيستنا روح وحياة"، وذلك ضمن مشروع "١٠٠٠ معلم كنسي"، في كاتدرائية السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل (مقر المطرانية)، بحضور نيافة الأنبا أكسيوس أسقف إيبارشية المنصورة.

وألقى نيافة الأنبا أكسيوس كلمة بعنوان "المسيح المعلم"، ووزّع الهدايا التذكارية على القائمين على المؤتمر.

كما تضمن المؤتمر ورش عمل تناولت موضوعات عن: "كيف تُعد مؤتمر"، "الخدمة الفردية"، الدرس المغير وخطة الدرس".

موعد إغلاق باب التقدم للكلية الإكليريكية في دير المحرق

 

أعلنت الكلية الإكليريكية اللاهوتية بدير السيدة العذراء مريم(المحرق) بالقوصية أسيوط، عن فتح باب التقديم للعام الدراسي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ للحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس وما يعادلهما، وذلك اعتبارًا من أول يوليو الجاري.

شروط الالتحاق بالكلية الإكليريكية في دير المحرق

واشترطت إدارة الكلية ألا يزيد سن المتقدم للالتحاق عن ٣٠ سنة، مع تقديمه خطاب تزكية من الأب مطران أو أسقف الإيبارشية التابع لها، وكذلك تقديم ما يفيد موقفه من التجنيد، إلى جانب إجراء عدد من التحاليل والفحوصات الطبية للتعرف على الحالة الصحية العامة للمتقدمين للالتحاق.

وهذا ومن المقرر أن يستمر قبول طلبات الالتحاق حتى نهاية شهر أغسطس المقبل.

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