الجمعة 05 يوليو 2024
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سياسة

إيبارشية المنصورة تناقش تراث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

أسقف المنصورة
أسقف المنصورة

نظمت إيبارشية المنصورة للأقباط الأرثوذكس، مؤتمرًا لخدام وخادمات الإيبارشية تحت شعار "تراث كنيستنا روح وحياة"، وذلك ضمن مشروع "١٠٠٠ معلم كنسي"، في كاتدرائية السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل (مقر المطرانية)، بحضور نيافة الأنبا أكسيوس أسقف إيبارشية المنصورة.

وألقى نيافه الأنبا أكسيوس كلمة بعنوان "المسيح المعلم"، ووزّع الهدايا التذكارية على القائمين على المؤتمر.

كما تضمن المؤتمر ورش عمل تناولت موضوعات عن: "كيف تُعد مؤتمر"، "الخدمة الفردية"، الدرس المغير وخطة الدرس".

 

موعد إغلاق باب التقدم للكلية الإكليريكية في دير المحرق

 

أعلنت الكلية الإكليريكية اللاهوتية بدير السيدة العذراء مريم (المحرق) بالقوصية أسيوط، عن فتح باب التقديم للعام الدراسي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ للحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس وما يعادلهما، وذلك اعتبارًا من أول يوليو الجاري.

شروط الالتحاق بالكلية الإكليريكية في دير المحرق

واشترطت إدارة الكلية ألا يزيد سن المتقدم للالتحاق عن ٣٠ سنة، مع تقديمه خطاب تزكية من الأب مطران أو أسقف الإيبارشية التابع لها، وكذلك تقديم ما يفيد موقفه من التجنيد، إلى جانب إجراء عدد من التحاليل والفحوصات الطبية للتعرف على الحالة الصحية العامة للمتقدمين للالتحاق.

وهذا ومن المقرر أن يستمر قبول طلبات الالتحاق حتى نهاية شهر أغسطس المقبل.

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