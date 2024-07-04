الخميس 04 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بعد توليه رئاسة نقابة البترول، السروجي: نعمل على تلبية حقوق العاملين بالقطاع ومساندتهم

المحاسب أحمد السروجى،فيتو
المحاسب أحمد السروجى،فيتو

قال المحاسب أحمد السروجى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، إن باب النقابة العامة مفتوح للجميع، ويرحب بجميع المقترحات التي من شأنها تنفيذ الرؤية المستقبلية للنقابة لخدمة العاملين وتوفير حياة كريمة لهم، وخدمات حقيقية على أرض الواقع.

وأضاف، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، سنسعى جاهدين لاستكمال الملفات التى كانت تتبناها النقابة في وجود محمد جبران قبل اختياره وزيرا للعمل، وأن حقوق العاملين دائما محل تقدير وعناية ونعمل على تلبيتها ومساندتهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأعرب السروجى عن خالص الشكر والتقدير، للسيد محمد جبران، لما قدمه من عطاء وإنجازات غير مسبوقة، وتحقيق طفرة تنموية شاملة بالنقابة وللعاملين بقطاع البترول، فضلا عن حرصه على التعاون المستمر مع التنظيم النقابي لأجل صالح العمل والعاملين، وثقته فى اتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات وقرارات تتعلق بحقوق العاملين وتحقق مصالحهم.

وشدد السروجى على حرص النقابة العامة للبترول وسعيها الدائم للتعاون والعمل من أجل تحقيق أمال العاملين المشروعة لدفعهم الى مزيد من الجهد والعرق لزيادة الإنتاج لخدمة الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

جاء ذلك خلال انعقاد المجلس التنفيذى لـ النقابة العامة للعاملين بالبترول، ظهر اليوم، الخميس الرابع من يوليو 2024، لإجراء انتخابات خاصة باختيار قائم بأعمال رئيس النقابة، خلفا لـ محمد جبران رئيس النقابة السابق، رئيس اتحاد العمال، بعد توليه حقيبة وزارة العمل وحلف اليمين ضمن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى.

وشهد الاجتماع اختيار المحاسب أحمد السروجى بالإجماع رئيسا للنقابة العامة، وحصلت عايدة محي الدين، نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، رئيس سكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على منصب الأمين العام لنقابة البترول، من خلال الانتخابات الداخلية بالاجتماع.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الدكتور مصطفى مدبولي الظروف الاقتصادية النقابة العامة للعاملين بالبترول نقابات عمال مصر

مواد متعلقة

"عمال مصر.. كفاح وتنمية" ندوة بمجمع إعلام الوادي الجديد

"عمال مصر الثروة الحقيقية وسلاح التنمية والبناء".. احتفالية وندوة تثقيفية بإعلام الداخلة

عيد العمال 2024، محمد جبران يهدى الرئيس السيسى درع عمال مصر

رئيس اتحاد عمال نقابات مصر: 17 ملفا تشريعيا قمنا بالعمل عليه خلال 5 سنوات

الأكثر قراءة

مصطفى الفقي يتحدث عن دور يلعبه إبراهيم العرجاني خلال الفترة المقبلة (فيديو)

القرار خلال ساعات، رشوان رئيسًا للمجلس الأعلى للإعلام وسعدة بدلًا من زين والشوربجي للصحافة

هل وزير التربية والتعليم الجديد عضو هيئة تدريس بجامعة حلوان؟ مصدر يجيب

كولر يعلن موعد عودة كهربا لتدريبات الأهلي الجماعية

أسماء جلال ترقص وتغني على أنغام "مخاصماك" مع منى الشاذلي (فيديو)

سعر القصدير اليوم الخميس 4-7-2024 في السوق

النصر السعودي يحسم صفقة حارس مرمى مانشستر سيتي

صابرين تكشف رد فعل أبنائها على زواجها من المنتج اللبناني عامر الصباح (فيديو)

منوعات

المزيد

العثور على هيكل عظمي لسحلية عمرها 700 ألف عام

أرز باللحوم المدمجة، علماء صينيون يطورون نوعا جديدا من الطعام

العراق يقرر إدخال الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية

تقارير: 75% من الوفيات في 10 مدن بالهند بسبب "قاتل خفي"

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الخميس 4-7-2024 في السوق

سعر كيلو السكر في السوق اليوم الخميس

كم سجل الدينار الكويتي بالبنك المركزي نهاية التعاملات اليوم الخميس

اليورو وصل لكام أمام الجنيه بالبنك المركزي ختام تعاملات اليوم الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

حصاد كوبا أمريكا 2024 بعد دور المجموعات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيفية تحصين النفس من الفتن والتقرب إلى الله

هل تأخر الزواج ابتلاء من الله؟، الإفتاء تجيب

دعوة الرسول لعمه، تفسير الشعراوي للآية 56 من سورة القصص (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية