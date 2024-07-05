يورو 2024، 4 لاعبين بمنتخب فرنسا مهددون بالإيقاف والغياب أمام البرتغال

كشفت صحيفة "ليكيب" أن هناك 4 لاعبين بصفوف منتخب فرنسا، تحت تهديد الإيقاف والغياب عن الدور قبل النهائي، حال حصولهم على بطاقة صفراء في مباراة البرتغال الليلة بدور ربع النهائي من يورو 2024.

ويتصدر مبابي، قائمة المهددين، حال تأهل فرنسا، ومعه الثلاثي عثمان ديمبلي وأوريلين تشواميني وأنطوان جريزمان.

ويغيب عن صفوف منتخب فرنسا أمام البرتغال لنفس السبب، نجم خط الوسط أدريان رابيو بسبب حصوله على إنذارين في مباراتي بولندا وبلجيكا.

وكان منتخب فرنسا قد تأهل لدور الثمانية بعد فوزه على بلجيكا، بينما صعدت البرتغال بصعوبة بالغة على حساب سلوفينيا بركلات الترجيح.