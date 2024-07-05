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رياضة

الأهلي يتسلم الدفعة الأخيرة من مكافأة دوري السوبر الأفريقي

دوري السوبر الأفريقي،
دوري السوبر الأفريقي، فيتو

حصل النادي الأهلي على 400 ألف دولار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف تُمثل الدُفعة الأخيرة من مكافأة مشاركة الفريق في النسخة الأولى من بطولة دوري السوبر الأفريقي التي حصد لقبها فريق صن داونز خلال نوفمبر الماضي.

وكان الأهلي قد حصل على مليون و300 ألف دولار على دفعتين فى وقت سابق قيمة مكافأة المشاركة أيضا فى النسخة الأولى من دوري السوبر الأفريقي.

يستعد النادي الأهلي لمواجهة منافسه فريق طلائع الجيش، يوم الإثنين المقبل، الموافق 8 من شهر يوليو الجاري، على إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز. 

وكان الأهلي قد حقق الفوز على نظيره الداخلية بنتيجة 4-1، في المباراة التي جرت مساء أمس الخميس، على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي والداخلية في الدوري الممتاز

وبهذه النتيجة، يحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 54 نقطة.

بينما يحتل فريق الداخلية المركز الأخير بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 19 نقطة.

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