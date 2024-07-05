تجديد حبس حداد بتهمة حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص بالخانكة

جددت النيابة العامة حبس حداد ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لحيازته أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص في الخانكة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن القليوبية حيازة (حداد - مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة) أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بقصد الإتجار.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (10 فرود محلية - 2 بندقية خرطوش - عدد من الطلقات)، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة وضبط القائمين على إدارة ورش تصنيعها.