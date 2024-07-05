الجمعة 05 يوليو 2024
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حوادث

الداخلية تطلق قوافل إنسانية وطبية في الإسماعيلية (صور)

الداخلية توجه قوافل
الداخلية توجه قوافل إنسانية، فيتو

   واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة "كلنا واحد.. معك فى كل مكان"  تحت رعاية رئيس الجمهورية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطنى المناطق الأكثر احتياجًا، والسيدات المعيلات.


   
ووجه قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية   قوافل (طبية - إنسانية)  استهدفت عدد من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظة الإسماعيلية لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين.

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وتم توزيع عدد من العبوات الغذائية والمساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان وكذا توزيع بعض المساعدات العينية على عدد من السيدات المعيلات من ذوات الاحتياجات الخاصة. 
  
 كما تم زيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات، بالإضافة إلى التأكيد على إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته وحسن معاملة المواطنين. 
 

 كما شارك فى القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية المطالب الأمنية والخدمية لبعض الأهالى.
 

 ولاقى ذلك قبولًا وإستحسانًا من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

جاء ذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى وإستمرارًا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.

 

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