الجمعة 05 يوليو 2024
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رياضة

بيرناردو سيلفا: بكاء رونالدو طبيعي، وكل شخص يعتقد أنه مدرب

بكاء رونالدو بعد
بكاء رونالدو بعد إهدار ركلة الجزاء، فيتو

شدد بيرناردو سيلفا لاعب خط وسط منتخب البرتغال أن بكاء قائد بلاده كريستيانو رونالدو خلال لقاء سلوفينيا أمر طبيعي.

وتحدث بيرناردو نجم المنتخب البرتغالي في مؤتمر صحفي قائلا: "نحن بشر، لقد أهدر ركلة جزاء وغمرته العاطفة، هذا مقبول كليا".

وأهدر رونالدو ركلة جزاء في الأشواط الإضافية ضد سلوفينيا والتقطته العدسات وهو يبكي قبل أن يسجل ركلة الترجيح الأولى في انتصار منتخب بلاده 3-0 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف في دور الـ16 من يورو 2024.

وأكمل "أنت تريد مساعدة الفريق وهو شعر أنه تعين عليه القيام بما هو أفضل في تلك اللحظة".

وأردف لاعب مانشستر سيتي: "في رأيي لقد سدد ركلة الترجيح بشكل جيد ولكن يان أوبلاك تصدى لها بطريقة رائعة، وبعدها بكى رونالدو وفي رأيي هذا طبيعي وهذه هي طريقة تعامل البشر مع العواطف، لذا لا أرى أي سبب للنقاش حول الأمر، لكن بوضوح هذا جزء من العمل".

وعن الانتقادات قال بيرناردو: "لا نشتكي من الأمر، هذا يحدث في الأوقات الجيدة والسيئة وجزء من وظيفتنا".

وأتم: "الكل يعرف القليل عن كرة القدم لكن حينما يأتي شهر يونيو وكأس العالم أو اليورو فالكل يعتقد أنه مدرب، نتفهم ذلك ونتقبله".

 

حكم مباراة فرنسا والبرتغال اليوم في يورو 2024
 

حكم الساحة: الإنجليزي مايكل أوليفر.

حكم مساعد أول: الإنجليزي ستيوارت بيرت.

حكم مساعد ثانِ: الإنجليزي دان كوك.

حكم رابع: البولندي سيمون مارسينياك.

حكم تقنية الفيديو: الهولندي بول فان بوكيل.

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