الجمعة 05 يوليو 2024
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ثقافة وفنون

فانيسا هادجنز تهاجم المصورين بعد ولادتها

فانيسا هادجنز، فيتو
فانيسا هادجنز، فيتو

 فانيسا هادجنز، هاجمت الممثلة فانيسا هادجنز، مصوري الباباراتزي، بسبب التقاطهم، صور لها ولطفلها، وزوجها، أثناء مغادرتهم المستشفى، بعد وضعها لطفلها الأول.

وكتبت فانيسا هادجنــز، عبر خاصية الإستوري، في حسابها الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، قائلة:""نشعر بخيبة أمل لأن خصوصية عائلتنا لم يتم احترامها واستغلالها خلال هذا الوقت المميز للغاية بسبب جشع الكاميرا ذات العدسة الطويلة التي تغذي وسائل الإعلام. وعلى الرغم من كل ذلك، فإن الأم والأب والطفل سعداء وبصحة جيدة".

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أول صور لـ فانيسا هادجنز بعد إنجاب طفلها الأول

 التقطت عدسات المصورين، أول صور للممثلة فانيسا هادجنز، أثناء خروجها من المستشفى، بعد إنجابها لـ طفلها الأول من زوجها كول تاكر.

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وبدت علامات التعب والإجهاد على  فانيسا هادجنز، وهي تجلس على كرسي متحرك، وفي طريقها لاستقلال سيارتها، للعودة لمنزلها مع طفلها وزوجها.

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