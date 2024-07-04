أول صور لـ فانيسا هادجنز بعد إنجاب طفلها الأول

فانيسا هادجنز، التقطت عدسات المصورين، أول صور للممثلة فانيسا هادجنز، أثناء خروجها من المستشفى، بعد إنجابها لـ طفلها الأول من زوجها كول تاكر.

وبدت علامات التعب والإجهاد على فانيسا هادجنز، وهي تجلس على كرسي متحرك، وفي طريقها لاستقلال سيارتها، للعودة لمنزلها مع طفلها وزوجها.

فانيسا هادجنز تقدم عرض السجادة الحمراء للأوسكار

وقدمت في شهر مارس الماضي، الممثلة فانيسا هادجنز، عرض السجادة الحمراء لجوائز الأوسكار الـ 96، حيث اجرت عدة مقابلات حصرية من نجوم هوليوود والمرشحين والفائزين بالأوسكار..