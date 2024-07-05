زيادة جديدة في سعر دواء تلفاست لنزلات البرد

شهد سوق الدواء المصري زيادة في سعر دواء تلفاست أقراص إلى 63 جنيها بدلا من 40 جنيها.

زيادة سعر دواء تلفاست

ويعتبر دواء تلفاست من الأدوية الشهيرة لعلاج نزلات البرد وأحد مضادات الهيستامين لعلاج الحساسية والعطس والسعال والرشح.

كما ارتفع سعر دواء كونجستال لعلاج نزلات البرد إلى 50 جنيها للعبوة الأقراص وكان سعرها قبل الزيادة 26 جنيها.

ويستخدم دواء كونجستال وهو من الأدوية الشهيرة واسعة الانتشار لعلاج أعراض نزلات البرد والعطس، وسيلان الأنف وإدماع العينين وإزالة الاحتقان وعلاج الأنفلونزا والحكة في الأنف أو الحلق.

بدورها قالت هيئة الدواء أن تسعير الدواء يحكمه آليات محددة، مشيرة إلى أنه يتم تسعير كل صنف على حدة بعد طلب مقدم من الشركة المنتجة.

وأكدت هيئة الدواء المصرية إن سياسات التسعيرة الجبرية الخاصة بالمستحضرات الدوائية تعتمد على ركيزتين أساسيتين، وهم السعر العادل لمراعاة البعد الاجتماعي للمواطن وضرورة توفير المستحضرات الدوائية، وتعمل الهيئة بشكل مستمر على مراجعة الأسعار بما يضمن استمرار توافرها وضبط سوق الدواء المصري.

وأوضحت أنه خلال الفترة السابقة أدت صعوبة تدبير العملة الصعبة من خلال الشركات المنتجة إلى تأثر استيراد المواد الخام ومدخلات الإنتاج مما أثر على معدلات توافر المستحضرات الدوائية، مضيفًا أن معدلات الإنتاج عادت الى مستوياتها السابقة خلال الفترة الحالية ويتم الإفراج عن العديد من المستحضرات التي تقوم الهيئة برصد عدم توافرها.

آليات التسعير تستند إلى اتباع منهجية محددة

وأكدت أن آليات التسعير تستند إلى اتباع منهجية محددة في مراجعة وتحريك أسعار المستحضرات بمراعاة الجانب الاقتصادي لاستمرار توافر الأدوية والبعد الاجتماعي للسعر العادل، وأن الهيئة تقوم بمتابعة الصناعة الدوائية بدءا من توفير المواد الخام ومواد الإنتاج الأولية، وحتى تداول المستحضرات بالسوق المحلى.



وأوضحت أن الدولة تدعم الدواء من خلال توافره بأنظمة التأمين الصحي المختلفة، وأن الهيئة تضع على رأس الأولويات أدوية الأمراض المزمنة التي يتم تقديم طلبات بشأنها لمراجعة معدلات تحريك أسعارها، وتوافرها بالأسواق حرصا على حياة المواطنين.